MU thu về 15,7 triệu bảng sau chiến thắng trước Liverpool 04/05/2026 11:31

MU đã chính thức trở lại Champions League sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool tại Premier League trên sân nhà Old Trafford vào đêm qua 3-5 với các bàn thắng của Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Kobbie Mainoo, qua đó giúp "quỷ đỏ" củng cố vững chắc vị trí thứ ba.

Theo tờ Mirror (Anh), Manchester United đã chính thức giành vé dự Champions League sau chiến thắng trước Liverpool. Điều đó đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ đã thu về 15,7 triệu bảng Anh sau một năm không được tham dự các giải đấu châu Âu.

Michael Carrick đã hoàn thành nhiệm vụ được giao khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền của MU sau sự ra đi của Ruben Amorim, sớm hơn ba vòng đấu. MU không thể tụt xuống vị trí thấp hơn thứ năm tại Premier League và hiện đang đứng thứ ba với 64 điểm, hơn 2 đội xếp sau là Liverpool và Aston Villa 6 điểm.

Matheus Cunha ghi bàn mở điểm cho Manchester United. ẢNH: CAMERA SPORTS

Thất bại 1-3 của Brighton trước Newcastle đồng nghĩa với việc một trận hòa trước Liverpool sẽ đủ để MU chắc suất tham dự giải đấu hàng đầu châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, đội bóng của Carrick đã ra sân với quyết tâm giành chiến thắng và nhanh chóng vươn lên dẫn trước đối thủ.

Matheus Cunha mở tỷ số tại Old Trafford chỉ sau sáu phút, trước khi Benjamin Sesko nhân đôi cách biệt trong một tình huống gây tranh cãi ở phút thứ 15. MU đã thể hiện sự áp đảo trong hiệp một trước đội bóng của HLV Arne Slot.

Nhưng Carrick có lẽ đã cảm thấy hơi lo lắng khi Liverpool vùng lên trong hiệp hai, với việc Dominik Szoboszlai ghi bàn ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, trước khi Cody Gakpo tận dụng sai lầm của MU để san bằng tỷ số 2-2.

Chính một nhân vật được Carrick tin tưởng đã bước lên giúp MU tiến gần hơn đến suất dự cúp châu Âu. Kobbie Mainoo bình tĩnh dứt điểm vào góc khung thành từ xa bằng mu bàn chân, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 3-2 ở phút 77.

HLV Michael Carrick nhấn mạnh rằng ông không muốn đội bóng của mình ăn mừng quá mức khi khoảnh khắc MU được tham dự Champions League đến. "Champions League là một chuyện, nhưng đó không phải là điều chúng ta nên ăn mừng quá đà", Carrick khẳng định, "Chúng tôi thực sự muốn kết thúc mùa giải ở vị trí cao và cạnh tranh quyết liệt để giành được nhiều điểm hơn, để mùa giải của chúng tôi không kết thúc sớm khi điều đó xảy ra".

Lần cuối cùng Manchester United tham dự Champions League là mùa giải 2023/24 nhưng họ đã không vượt qua được vòng bảng. Manchester United chỉ giành được một chiến thắng trước Copenhagen, trong khi phải nhận thất bại trước đội bóng Đan Mạch, Bayern Munich và Galatasaray.

Kobbie Mainoo ghi bàn ấn định tỉ số 3-2, đưa Manchester United trở lại Champions League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mùa giải đó, MU đứng thứ tám tại Premier League, có nghĩa là họ chỉ đủ điều kiện tham dự Europa League sau khi vô địch FA Cup. Cuối cùng, dưới thời Amorim, "quỷ đỏ" đã lọt vào trận chung kết Europa League, nơi họ để thua Tottenham 0-1.

Màn trình diễn của Manchester United ở đấu trường châu Âu mùa trước không được phản ánh tương xứng ở giải quốc nội, khi họ chỉ xếp thứ 15 Premier League, điều này khiến họ không được tham dự các giải đấu châu Âu mùa này.