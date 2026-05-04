Ronaldo gây sức ép buộc HLV đưa ra quyết định không thể tin nổi 04/05/2026 07:09

(PLO)- "Tôi đã chứng kiến ​​Cristiano Ronaldo gây sức ép buộc HLV phải đưa ra một quyết định táo bạo - chúng tôi không thể tin nổi", đó là tiết lộ của ai?

Cristiano Ronaldo đã khiến các hậu vệ phải đau đầu suốt nhiều thập kỷ, nhưng hóa ra ngay từ trước khi trở thành siêu sao bóng đá toàn cầu và quen mặt với công chúng, CR7 đã là một cầu thủ khó nhằn với các đối thủ. Joleon Lescott cho biết các cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh đã phải trả giá vì không biết Cristiano Ronaldo là ai trong một trận đấu giao hữu.

Cựu hậu vệ của Manchester City Joleon Lescott nhớ lại cầu thủ chạy cánh Ronaldo đã buộc cả hai hậu vệ cánh phải phải rời sân trong trận thua đó. Trước khi trở thành một tài năng hàng đầu thế giới trong màu áo các CLB như Manchester United và Real Madrid, Ronaldo là một chàng trai 18 tuổi đang muốn chứng minh tài năng trong các đội tuyển trẻ của Bồ Đào Nha và CLB Sporting CP.

Năm 2003, đội tuyển U-20 Anh đối đầu với Bồ Đào Nha tại Pháp và hậu vệ Lescott kể lại rằng Ronaldo, khi đó còn là một cầu thủ vô danh, đã buộc HLV của U-20 Anh phải thay cả hai hậu vệ cánh, những người đã làm việc quá sức để theo kèm CR7. Tiền đạo ngôi sao người Bồ Đào Nha gia nhập MU vài tuần sau đó ở tuổi 19 và phần còn lại là lịch sử.

Joleon Lescott kể lại việc Ronaldo khi còn trẻ đã khiến các hậu vệ theo kèm anh khốn khổ như thế nào. ẢNH: IN THE MIXER

Phát biểu trên chương trình In The Mixer, cựu sao tuyển Anh và Man City Joleon Lescott nhớ lại: "Chúng tôi đã thi đấu với U-20 Bồ Đào Nha. Mọi người đều sẽ đến đó và đều biết Ricardo Quaresma. Vào thời điểm đó, khi bạn được tài trợ, những cầu thủ hàng đầu sẽ có những đôi giày hàng đầu. Bạn đến đó và thấy Quaresma đang mang đôi giày Nike Vapor màu cam sáng chói.

Chỉ những cầu thủ hàng đầu mới có chúng. Bạn phải có nhà tài trợ cực khủng mới mang được những đôi giày như vậy. Nhưng cầu thủ chạy cánh kia (Ronaldo) cũng mang đôi giày đó. Tất cả chúng tôi đều nghĩ, "Anh chàng này là ai?". Hóa ra là anh ấy, Cristiano Ronaldo. Khi đó, chúng tôi không hề biết Ronaldo là ai".

Lắc đầu với vẻ không thể tin nổi tin, Joleon Lescott tiết lộ thêm: "Chúng tôi không biết anh ta (Ronaldo), nhưng anh ta đã khiến cả hai hậu vệ cánh bị thay ra trong trận đấu đó. Họ đổi vị trí cho nhau và HLV buộc phải thay cả hai ra nghỉ vì Ronaldo".

Nedum Onuoha, cựu đồng đội của Lescott tại Man City, cũng từng tham gia nhiều đội tuyển trẻ của Tam Sư. Anh nhớ lại một sự việc tương tự từ trận play-off vòng loại Giải vô địch U-21 châu Âu năm 2005.

Cristiano Ronaldo (phải) và Ricardo Quaresma (trái) thời còn chơi cho đội trẻ Bồ Đào Nha. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Trong giai đoạn đầu tiên của tôi (với đội U-21 Anh), chúng tôi có trận play-off với Pháp tại sân White Hart Lane", Nedum Onuoha kể lại, "Khi bước ra sân trước trận đấu, không phải để khởi động mà để xem xét tình hình, tôi thấy một người đàn ông trông kỳ lạ.

"Một gã trông kỳ dị đi ngang qua. Ai cũng kiểu, "Nhìn kìa. Hắn là ai? Hắn có phải là cầu thủ của đội tuyển Pháp không?". Hóa ra là Franck Ribery. Đó là màn trình diễn đỉnh cao của Franck Ribery trong hai trận đấu. Quá xuất sắc.

Sau đó, chúng tôi thua Hà Lan ở bán kết. Hà Lan có Ryan Babel và rất nhiều cầu thủ giỏi như vậy. Thật buồn cười khi nhìn lại những thời điểm đó. Tôi bắt đầu nhận ra mình đã chơi cùng hoặc đối đầu với bao nhiêu người ở độ tuổi đó. Tôi đã chơi với một đội tuyển Ý có Giuseppe Rossi và một số tên tuổi lớn. Tôi nghĩ Giorgio Chiellini cũng thi đấu trong đội hình đó".