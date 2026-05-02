MU không được phép run sợ trước Liverpool 02/05/2026 13:27

(PLO)- Không khí trước trận đại chiến giữa MU và Liverpool đang rất căng thẳng khi cả hai đều muốn nhảy vào tốp 3 Premier League.

Cuộc đối đầu giữa MU và đối thủ lớn Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026, diễn ra vào ngày 3-5, tiếp tục được xem là một trong những trận cầu đáng chờ đợi nhất của bóng đá Anh.

HLV tạm quyền Michael Carrick khẳng định vị trí trên bảng xếp hạng không thể làm giảm giá trị của màn so tài này. Theo ông, MU gặp Liverpool luôn là trận đấu mang sức nặng đặc biệt, bởi lịch sử đối đầu, sự thù địch kéo dài và cảm xúc mãnh liệt từ hai phía khán đài.

Carrick từng nhiều lần trải qua bầu không khí của trận derby nước Anh khi còn thi đấu. Vì vậy, ông hiểu rõ áp lực và ý nghĩa của cuộc chạm trán này. Nhà cầm quân người Anh cho rằng đây là kiểu trận đấu có thể khiến cầu thủ phải chơi với hơn 100% khả năng.

Liverpool khao khát soán ngôi MU trong tốp 3 Premier League. Ảnh: EPA.

Trong buổi họp báo trước trận, Carrick gọi MU - Liverpool là một trong những màn so tài ông yêu thích nhất. Ông thừa nhận Quỷ đỏ cũng có nhiều đối thủ lớn khác, nhưng cuộc đối đầu với Liverpool luôn tạo cảm giác khác biệt nhờ những câu chuyện lịch sử, các khoảnh khắc kịch tính và sự căng thẳng kéo dài qua nhiều thế hệ.

HLV Carrick nhấn mạnh rằng dù hai đội từng có những giai đoạn sa sút hoặc thi đấu thiếu ổn định, tinh thần cạnh tranh trong cặp đấu này chưa bao giờ biến mất. Với cầu thủ và người hâm mộ, đây là một trận đấu danh dự của hai CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, Carrick cũng cập nhật tình hình lực lượng của MU. Hàng công Quỷ đỏ đang mang đến tín hiệu tích cực khi Matheus Cunha đã trở lại tập nhẹ. Bộ phận y tế tin rằng tiền đạo này vẫn còn cơ hội góp mặt trong trận gặp Liverpool.

Cunha có thể trở lại đội hình Quỷ đỏ tiếp khách đất Cảng. Ảnh: EPA.

Trường hợp của Luke Shaw tiếp tục được theo dõi sát sao. Hậu vệ người Anh chưa chắc chắn ra sân, nhưng MU vẫn hy vọng anh kịp bình phục để tăng thêm lựa chọn ở hàng thủ.

Ngược lại, Matthijs de Ligt chắc chắn vắng mặt vì cần thêm thời gian hồi phục chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể với MU, nhất là khi hàng phòng ngự của họ vẫn còn nhiều vấn đề.

Dù vậy, Carrick tỏ ra tự tin trước giờ bóng lăn. Ông khẳng định MU đã chuẩn bị tốt, không run sợ và sẵn sàng bước vào trận chiến với Liverpool bằng tinh thần cao nhất.