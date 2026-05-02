Arsenal lại hơn 6 điểm hay dâng cúp cho Man City? 02/05/2026 12:54

(PLO)- Arsenal có nhiều cơ hội để tạo sức ép cực mạnh lên Manchester City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, hoặc ngược lại sẽ rơi xuống vũng bùn như các mùa qua.

Nếu đánh bại Fulham trên sân Emirates vào đêm 2-5, Arsenal sẽ tạm thời nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu bảng với 73 điểm sau 34 trận, nhiều hơn Man City 3 điểm. Tuy nhiên, lợi thế này chưa thật sự an toàn bởi đội bóng của HLV Pep Guardiola mới đá 33 trận. Điều đó đồng nghĩa Man City vẫn còn quyền tự quyết nếu tận dụng tốt trận đấu bù.

Thầy trò HLV Arteta đá trận nào cũng như chung kết. Ảnh: EPA.

Chính vì vậy, màn tiếp đón Fulham trở thành trận đấu Arsenal buộc phải thắng. 3 điểm không chỉ giúp thầy trò Mikel Arteta củng cố ngôi đầu, mà còn đẩy áp lực về phía Man City trước chuyến làm khách Everton vào ngày 5-5.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ đối đầu, Arsenal được đánh giá cao hơn. Họ đã thắng Fulham trong hai lần chạm trán gần nhất, lại có lợi thế sân nhà Emirates. Dù vậy, sự chủ quan có thể khiến đội bóng Bắc London phải trả giá đắt.

Pháo thủ thành London không có đường lùi. Ảnh: EPA.

Fulham mùa này không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng này vừa vượt qua Aston Villa 1-0 ở vòng trước và từng gây chấn động khi đánh bại Chelsea 2-1 hồi giữa mùa. Những kết quả đó cho thấy Fulham hoàn toàn có khả năng phá hỏng kế hoạch của các ông lớn.

Với Arsenal, mọi sai lầm lúc này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giấc mơ vô địch. HLV Arteta và các học trò hiểu rằng họ không còn nhiều khoảng trống để sửa sai. Trước một Fulham khó chịu, Pháo thủ phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ Man City trong chặng nước rút.