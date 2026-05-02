Sốc: Ronaldo nói sự thật về tiêu cực ở Saudi Pro League 02/05/2026 11:37

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã phải lên tiếng sau khi Al Nassr liên tục bị nghi ngờ được trọng tài ưu ái trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa này.

Những chỉ trích bùng lên mạnh mẽ sau trận đấu giữa Al Nassr và Al Ahli ngày 30-4, khi một số cầu thủ bên phía Al Ahli cho rằng các quyết định trên sân đang tạo lợi thế cho đội bóng của Ronaldo.

Ivan Toney và Galeno là hai cái tên phản ứng gay gắt nhất. Toney ám chỉ có người đang được hưởng lợi từ những tiếng còi của trọng tài, dù anh không trực tiếp nhắc đến Ronaldo. Trong khi đó, Galeno còn nói rằng cảm giác như các trọng tài đang muốn “trao cúp” cho một ai đó. Những phát biểu này nhanh chóng khiến dư luận hướng sự chú ý về phía siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trước làn sóng cáo buộc, Ronaldo tỏ ra không hài lòng. Anh cho rằng việc các cầu thủ liên tục than phiền, đăng bài công kích trọng tài và giải đấu trên mạng xã hội chỉ khiến hình ảnh Saudi Pro League xấu đi.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha phủ nhận ám chỉ Al Nassr hưởng lợi từ trọng tài. Ảnh: EPA.

“Tôi không nghĩ điều đó tốt cho giải đấu. Ai cũng phàn nàn. Đây là bóng đá, không phải chiến tranh. Ai cũng muốn chiến thắng, nhưng không phải ai cũng có thể thắng”, Ronaldo nói với ESPN.

Tiền đạo 41 tuổi cho biết anh sẽ nói rõ hơn khi mùa giải khép lại, bởi theo anh, những gì đang diễn ra không phù hợp với mục tiêu xây dựng Saudi Pro League thành một giải đấu lớn. Ronaldo nhấn mạnh các cầu thủ cần thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp hơn thay vì để cảm xúc chi phối sau mỗi trận đấu.

Anh cũng cho rằng nếu Saudi Pro League muốn cạnh tranh với các giải hàng đầu châu Âu, mọi bên phải hành xử đúng mực hơn. Những tranh cãi về trọng tài có thể tồn tại trong bóng đá, nhưng việc biến chúng thành cuộc khẩu chiến kéo dài sẽ không giúp giải đấu phát triển.

Ronaldo mong chờ ngôi vô địch quốc gia đầu tiên ở giải Saudi Arabia. Ảnh: EPA.

Về phần mình, Ronaldo vẫn tập trung vào mục tiêu đưa Al Nassr lên ngôi vô địch quốc gia lần đầu tiên kể từ năm 2019. Đây cũng là danh hiệu Saudi Pro League đầu tiên của anh kể từ khi rời bóng đá Anh để gia nhập Al Nassr cuối năm 2022.

“Cuộc đua vô địch sẽ còn tiếp diễn đến phút cuối cùng”, Ronaldo khẳng định.