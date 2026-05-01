Indonesia đón tiếp các đội mạnh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia tranh ngôi vua Đông Nam Á 01/05/2026 15:08

(PLO)- Giải vô địch bóng đá ASEAN FIFA 2026 đang bắt đầu thu hút sự chú ý lớn khi xuất hiện thông tin Indonesia và Hồng Kông có thể trở thành hai điểm đăng cai chính của giải đấu mới này.

Theo South China Morning Post, FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến được tổ chức trong các đợt FIFA Days từ tháng 9 đến tháng 3. Giải đấu sẽ áp dụng thể thức hai hạng đấu, trong đó, Indonesia nhiều khả năng đăng cai nhóm hạng nhất, còn Hồng Kông tổ chức nhóm hạng hai.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, danh sách các đội tham dự từng hạng vẫn chưa được xác nhận chính thức. SCMP cho biết FIFA, Liên đoàn bóng đá ASEAN và Hiệp hội bóng đá Hồng Kông đã được liên hệ để phản hồi, nhưng chưa bên nào đưa ra bình luận.

Theo dự đoán của truyền thông, nhóm hạng nhất có thể quy tụ những đội tuyển mạnh trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Singapore. Đây đều là các nền bóng đá có sức hút lớn tại Đông Nam Á, hứa hẹn tạo nên những trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Chủ nhà Indonesia sẽ chạm trán các đối thủ mạnh ở Đông Nam Á. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, nhóm còn lại được cho là có Hồng Kông, Campuchia, Myanmar, Lào, cùng một trong hai đội Brunei hoặc Đông Timor. Tuy nhiên, mọi thông tin về phân nhóm hiện vẫn chỉ dừng ở mức dự kiến.

Trước đó, FIFA ASEAN Cup được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 10-2025. Tại sự kiện này, FIFA và ASEAN cũng ký gia hạn bản ghi nhớ hợp tác.

Ông Infantino khẳng định giải đấu mới là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá Đông Nam Á. Theo người đứng đầu FIFA, FIFA ASEAN Cup sẽ tạo thêm sân chơi để các cầu thủ trong khu vực thể hiện năng lực, đồng thời giúp bóng đá ASEAN có thêm cơ hội vươn ra quốc tế.

Chủ tịch FIFA mang giải đấu mới đến ASEAN. Ảnh: EPA.

Chủ tịch FIFA cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của con số 11, tương ứng với 11 quốc gia thành viên ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Brunei, Lào, Campuchia, Myanmar và Đông Timor.

Nếu kế hoạch được thông qua, FIFA ASEAN Cup 2026 có thể trở thành giải đấu đáng chờ đợi bậc nhất khu vực. Với sự góp mặt tiềm năng của Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, cuộc cạnh tranh ở nhóm hạng nhất chắc chắn sẽ rất nóng ngay từ mùa đầu tiên.