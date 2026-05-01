Harry Kane dẫn đầu Quả bóng vàng, Ronaldo 41 tuổi vẫn góp mặt 01/05/2026 12:42

(PLO)- Cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng 2026 đang nóng lên sớm hơn dự kiến, khi những màn trình diễn đỉnh cao tại Champions League bắt đầu định hình các ứng cử viên sáng giá.

Trận cầu điên rồ giữa PSG và Bayern Munich với tỷ số 5-4 khiến người hâm mộ mãn nhãn và đẩy hàng loạt ngôi sao vào tâm điểm cuộc đua Quả bóng vàng danh giá.

Một điểm đáng chú ý là yếu tố World Cup tiếp tục đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trong sáu kỳ World Cup gần nhất của thế kỷ 21, một nửa số bóng vàng đã thuộc về cầu thủ của đội vô địch. Điều đó đồng nghĩa, mùa hè sắp tới có thể quyết định cục diện cuộc đua.

Ở vị trí gây bất ngờ nhất, Cristiano Ronaldo vẫn được nhắc tên dù đã bước sang tuổi 41. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang có mùa giải hiệu quả trong màu áo Al Nassr với 27 bàn sau 32 trận. Nếu anh tạo nên câu chuyện lịch sử như chạm mốc 1000 bàn và cùng Bồ Đào Nha vô địch World Cup, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Vitinha là đại diện tiêu biểu cho tuyến giữa với khả năng kiểm soát bóng xuất sắc. Anh dẫn đầu Champions League về số đường chuyền, nhưng việc thiếu những khoảnh khắc bùng nổ có thể khiến anh gặp bất lợi trong cuộc đua vốn ưu ái các ngôi sao tấn công.

Erling Haaland vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng dù phong độ có phần chững lại. Với 35 bàn trên mọi đấu trường, tiền đạo người Na Uy vẫn là niềm hy vọng lớn nếu Man City giành danh hiệu và anh tỏa sáng tại World Cup.

Đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele cũng không nằm ngoài cuộc đua. Dù thống kê mùa này không quá bùng nổ, anh vẫn biết cách tỏa sáng ở những trận cầu lớn, đặc biệt tại Champions League. Nếu PSG tiến xa và đội tuyển Pháp thành công, cơ hội bảo vệ danh hiệu của anh sẽ được mở rộng.

Bruno Fernandes lại là trường hợp đặc biệt. Anh đang tiến gần kỷ lục kiến tạo tại Ngoại hạng Anh và là linh hồn của Manchester United. Tuy nhiên, việc đội bóng không có danh hiệu lớn có thể khiến anh gặp khó, trừ khi World Cup mang lại cú hích.

Kylian Mbappe tiếp tục ghi bàn đều đặn với 41 bàn sau 41 trận cho Real Madrid, nhưng việc thiếu danh hiệu lớn ở cấp CLB đang là điểm trừ. Hy vọng của anh phụ thuộc nhiều vào hành trình của đội tuyển Pháp tại World Cup.

Declan Rice là nhân tố quan trọng của Arsenal trong mùa giải đầy tham vọng. Dù không phải mẫu cầu thủ tạo ra điểm sáng liên tục, nhưng nếu Arsenal giành danh hiệu lớn, vai trò của anh sẽ được nhìn nhận lại.

Lamine Yamal là cái tên trẻ đầy triển vọng, nhưng chấn thương có thể phá hỏng cơ hội của anh. Nếu kịp trở lại và gây ấn tượng tại World Cup, anh vẫn có cửa cạnh tranh.

Michael Olise đang nổi lên mạnh mẽ với những con số ấn tượng về bàn thắng và kiến tạo. Những màn trình diễn bùng nổ ở giai đoạn quyết định mùa giải giúp anh trở thành cái tên đáng gờm.

Ở vị trí số một hiện tại là Harry Kane. Với 54 bàn thắng sau 46 trận, tiền đạo người Anh đang có mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, số phận của anh vẫn gắn chặt với danh hiệu. Nếu Bayern và tuyển Anh không chạm tay vào vinh quang, con số khủng đó có thể vẫn chưa đủ.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 đang mở ra với quá nhiều biến số. Từ phong độ CLB đến World Cup, tất cả sẽ quyết định ai là người bước lên đỉnh cao danh giá nhất của bóng đá thế giới.