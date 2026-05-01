Khai mạc VCK U-17 nữ châu Á: “Siêu kinh điển Đông Nam Á” Việt Nam - Thái Lan ngày 1-5 01/05/2026 10:54

Trước trận “siêu kinh điển Đông Nam Á”, Thái Lan gửi đến Việt Nam thông điệp cực mạnh với vòng loại khi ba trận vòng loại ghi 29 bàn không thể thủng lưới bàn nào.

AFC đã đánh động giải đấu bằng cuộc chơi giữa hai thế lực kèn cựa nhau. Đây sẽ là trận đấu nảy lửa ngay trận khai mạc giải lúc 14 giờ 30, ngày 1-5.

Trong khi đó, U-17 Việt Nam cũng có một vòng loại ấn tượng với chín bàn thắng vào lưới hai đối thủ Guam và Hong Kong.

U-17 Thái Lan miệt mài tập luyện khi đến Tô Châu nhằm đánh bại U-17 Việt Nam. Ảnh: CTP.

Bảng A, ngoài chủ nhà Trung Quốc còn lại 3 đối thủ Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Dễ thấy mỗi đội bóng Đông Nam Á xác định ra quân là một trận chung kết bảng nhằm tìm kiếm tấm vé nhì bảng sau Trung Quốc ở đẳng cấp cao để vào tứ kết và bắt đầu cuộc cạnh tranh vé World Cup U-17 nữ.

Điểm danh Thái Lan có tay săn bàn Kurisara Limpawanit qua 3 trận vòng loại góp 8 bàn thắng trong số 29 bàn. Tuy nhiên, lần này cô đối đầu với trung vệ thép Ngô Hải Yến của Việt Nam, liệu Kurisara có “tác oai, tác quái” nổi hay không?

U-17 Việt Nam cũng có nhiệm vụ đánh bại Thái Lan. Ảnh: AFC.

Cần biết bóng đá nữ châu Á kể cả cấp độ trẻ, các đội Đông Nam Á rất khó chen chân vào tốp 4, tức bán kết cũng là 4 suất dự World Cup, buộc họ phải nỗ lực tột độ.

Truyền thông Thái Lan đánh giá rằng, đây là trận đấu mà cơ hội chia đều cho cả hai. Kẻ thắng trong trận “siêu kinh điển Đông Nam Á” này có cơ hội rất lớn vào tứ kết.

Bóng đá nữ trẻ Thái Lan hiện nay có hai tuyến rất tốt gồm U-19 và U-17, đây là chiến lược đầu tư nhằm tìm lại vầng hào quang xưa của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - madam Pang.

Sẽ rất hấp dẫn và kịch tính cho trận đấu của hai đối thủ lớn Đông Nam Á như phát pháo khai mạc VCK U-17 châu Á diễn ra tại Tô Châu, Trung Quốc, cũng là vòng loại World Cup.

Ở trận đấu thứ 2 bảng A lúc 18 giờ 30, Myanmar hầu như không có cơ hội lấy điểm trước Trung Quốc.