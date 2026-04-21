U-17 Việt Nam tranh vé World Cup trong khung giờ rất căng 21/04/2026 13:45

(PLO)- Sau giải Đông Nam Á, đội tuyển U-17 Việt Nam sẽ chinh phục giấc mơ World Cup trẻ bắt đầu từ ngày 7-5.

Sau giải U-17 Đông Nam Á, các tuyển thủ U-17 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị giai đoạn cuối cho công cuộc săn tìm vé World Cup U-17 tại Qatar.

Vòng chung kết (VCK) U-17 châu Á 2026 khai mạc ngày 5-5, nhưng đội trẻ Việt Nam đến ngày 7-5 mới ra quân.

U-17 Việt Nam ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Yemen và UAE. Những trận ra sân của thầy trò HLV Cristiano Roland vào khung giờ... căng cho fan hâm mộ bóng đá Việt Nam khi hầu hết các nước Trung Đông, Tây Á đi chậm hơn Việt Nam 4 tiếng.

Lịch thi đấu bảng C của Việt Nam rơi vào khung giờ muộn. Ảnh: VFF.

Trong ba trận bảng C, đội trẻ Việt Nam đá lượt trận thứ nhì gặp Hàn Quốc là sớm nhất vào lúc 23 giờ bóng lăn. Còn trận thứ nhất Việt Nam gặp Yemen diễn ra lúc 0 giờ, trận cuối gặp UAE cũng vào lúc 0 giờ.

Vào thời điểm này, khu vực Trung Đông thời tiết nắng nóng cực đoan, nên Ban tổ chức lùi các trận đấu vào tối muộn để giúp các cầu thủ đỡ mất sức.

Năm đại diện trẻ của Đông Nam nằm ở 4 bảng đấu, nhưng Việt Nam có vẻ khó hơn. Ảnh: AFC.

VCK U-17 châu Á, khu vực Đông Nam Á có 5 đội góp mặt gồm Thái Lan, Myanmar ở bảng A. Indonesia ở bảng B, Việt Nam ở bảng C và Úc rơi vào bảng D.

Năm ngoái khi giải trẻ này diễn ra vào tháng 4, đội tuyển U-17 Việt Nam rơi vào bảng tử thần cùng Nhật Bản, Úc và UAE. Kết quả là đội trẻ Việt Nam có 3 trận toàn hòa 1-1 và chia tay ngay sau vòng bảng.

VCK U-17 châu Á tới đây cũng là vòng loại World Cup U-17 diễn ra cùng năm tại Qatar, châu Á có đến 8 suất (không kể Qatar). Chính vì lẽ này, các đội chuẩn bị rất chu đáo, nhất là 5 đại diện Đông Nam Á nhằm tìm kiếm chiếc vé vào sân chơi thế giới trẻ để học hỏi.

Việt Nam rơi vào bảng không hề nhẹ với Hàn Quốc, UAE và Yemen chắc chắn mọi thứ không dễ dàng, trong khi bốn đội còn lại của Đông Nam Á dễ thở hơn.