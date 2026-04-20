Kurniawan Dwi Yulianto nói gì khi bị U-17 Việt Nam loại? 20/04/2026 13:28

Đội bóng chủ nhà, U-17 Indonesia đã bị loại ngay sau vòng bảng giải U-17 Đông Nam Á sau trận hòa U-17 Việt Nam 0-0. HLV Kurniawan Dwi Yulianto của U-17 Indonesia đã nói gì?

Điều đáng nói trước tiên là cựu danh thủ Indonesia vẫn sẽ ngồi nguyên chiếc ghế thuyền trưởng đội trẻ Indonesia để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U-17 châu Á đầu tháng 5 tới.

HLV Kurniawan Dwi Yulianto khen ngợi đội trẻ Việt Nam khi không cho chủ nhà Indonesia thắng trận tối 19-4. Ảnh:CTP

Trong trận gặp U-17 Việt Nam tối 19-4, nhiệm vụ của thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto là phải thắng đậm đối thủ thì mới vào bán kết, nhưng trận đấu không có bàn thắng, cuối cùng Indonesia về thứ 3 với 4 điểm, Malaysia xếp nhì sau Việt Nam và có tấm vé vớt duy nhất vào bán kết.

HLV Yulianto nói với báo chí sau trận đấu: “Ngoài việc Việt Nam phòng ngự quá chắc chắn và đội hình xuất sắc, họ làm được điều họ đề ra là không thua để giữ ngôi đầu bảng thì Indonesia có một số vấn đề. Vấn đề đó là tận dụng cơ hội còn kém. Ở khâu cuối cùng, các cầu thủ Indonesia còn thiếu ấn tượng, thiếu quyết đoán dẫn đến khó ghi bàn”.

Chuẩn bị cho giải châu Á, Indonesia sẽ xây dựng lối chơi phòng ngự-phản công. Ảnh:Bola

Cựu danh thủ Indonesia quả quyết rằng, thời gian ngắn ngủi còn lại Indonesia phải luyện ở khâu dứt điểm, ở sân chơi châu Á, nếu bỏ qua nhiều cơ hội thì sẽ trả giá tức khắc.

Nhiều năm qua, HLV Yulianto thường làm trợ lý phụ trách tiền đạo cho các tuyến U-16, U-19, U-20, U-23 và đội tuyển quốc gia Indonesia. Song bây giờ đội U-17 này lại dứt điểm rất kém, tận dụng cơ hội rất tệ.

Thực ra việc Indonesia bị loại ngay sau vòng bảng thì họ nên tự trách mình thôi. Ở trận thứ nhì bảng B Indonesia để thua Malaysia 0-1 là bước ngoặt cho việc bị loại khỏi giải. Còn nói đến việc Indonesia thắng đậm Việt Nam ở lượt trận cuối thì rất khó. Yulianto cũng ca ngợi các cầu thủ trẻ Việt Nam rất nhiều, hỏa lực ấn tượng, phòng ngự có chiều sâu và chắc chắn, khiến Indonesia không làm gì được.

Về kế hoạch sắp tới, Yulianto nói: “Tôi sẽ xây dựng lối chơi phòng ngự - phản công để chuẩn bị cho VCK U-17 châu Á”.

Tại VCK U-17 châu Á, Indonesia ở vào bảng cũng nhiều cơ hội vào tứ kết, tức có vé đi World Cup U-17 cùng năm tại Qatar. Indonesia cùng bảng B với Nhật Bản, Qatar và Trung Quốc. Thầy trò Yulianto phấn đấu ngôi nhì bảng là rất có thể khi Qatar và Trung Quốc không mạnh.

Trong khi đó Việt Nam ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen... khốc liệt hơn.