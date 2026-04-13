“Lính hụt” của bầu Đức ngồi ghế thuyền trưởng 13/04/2026 11:38

(PLO)- Kurniawan Dwo Yulianto là lính hụt của bầu Đức vào năm 2002, nay anh dẫn dắt U-17 Indonesia chạm trán với Việt Nam tối 19-4.

19 giờ 30 ngày 13-4, chủ nhà U-17 Indonesia ra quân ở bảng A giải U-17 Đông Nam Á gặp Đông Timor. Đây là sự kiện lịch sử với huyền thoại bóng đá Indonesia, cựu tiền đạo Kurniawan Dwi Yulianto. Yuliano là “lính hụt” của bầu Đức vào năm 2002.

Năm đó, bầu Đức đến khách sạn Rex “chốt” những điều khoản cuối với Yulianto để về đá cặp cùng Kiatisak nhưng bất thành vào giờ chót vì đại diện của Yulianto hét thêm phí cho phi vụ.

Tiền đạo, sát thủ một thời của bóng đá Đông Nam Á- Kurniawan Dwi Yulianto. Ảnh: Bola

Năm 2002, tuyển Indonesia sang TP.HCM đá giải giao hữu quốc tế LG Cup. Khi tuyển Indonesia vừa từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn Rex thì bầu Đức... xuất hiện.

Sau đó, Yulianto thừa nhận bầu Đức thuyết phục anh về HA. Gia Lai thi đấu và đã gặp nhau trước đó ít lần. Tuy nhiên, thương vụ này đổ bể vào giờ chót do ở Indonesia Yuliano vừa mới gia nhập CLB mới. Nếu hủy hợp đồng thì phía Yulianto đền khủng... Bầu Đức lúc đó muốn HA. Gia Lai sở hữu cặp trung phong đình đám nhất Đông Nam Á. Vào giai đoạn 2 mùa bóng 2002 là lúc HA.Gia Lai còn đá giải hạng nhất cùng với kỳ phùng địch thủ ĐT Long An.

U-17 Indonesia (trắng) liệu có lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2026? Ảnh:Bola

Kurniawan Dwi Yuliano là huyền thoại của bóng đá Indonesia từng đá ở Sampdoria của Ý rồi đá ở Thụy Sĩ... Sau khi treo giày thì anh làm trợ lý, chủ yếu từ trợ lý U-17 đến U-20, U-23 Indonesia và trợ lý cho HLV Indra Sjafri, Patrick Kluivert... Bây giờ, cụ thể tại giải U-17 Đông Nam Á, anh mới chính thức ngồi ghế thuyền trưởng.

Thời điểm Indonesia lên ngôi vô địch SEA Games 32 ở Campuchia, Yulianto và người đồng đội khác là Bima Sakti đều là những trợ lý đắc lực cho HLV Indra Sjafri.

Yulianto thay HLV Nova Arianto cách đây 3 tháng và sẽ cùng đội trẻ Indonesia đá giải Đông Nam Á và sau đó đá VCK U-17 châu Á vào đầu tháng 5 tới.

Trong những lần làm trợ lý các tuyến đội tuyển thì Yulianto luôn đảm nhận vai trò trợ lý phụ trách tiền đạo.

Thời thi đấu Yulianto có tốc độ cực cao, kỹ thuật hoàn hảo, lối chơi nhanh, tận dụng cơ hội chớp nhoáng.

Yulianto cùng thời với Huỳnh Đức, Kiatisak...nhưng sự nghiệp huấn luyện của huyền thoại Indonesia thì kém ấn tượng.

Yulianto sẽ dẫn quân chạm trán với U-17 Việt Nam ở lượt trận cuối vào lúc 19 giờ 30 ngày 19-4.

Hãy chờ tài cầm quân của huyền thoại bóng đá Indonesia, “lính hụt” của bầu Đức.