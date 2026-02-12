Kết quả bốc thăm VCK U-17 châu Á U-17 Việt Nam cùng Hàn Quốc, Yemen, UAE tranh suất đi World Cup 12/02/2026 15:02

AFC vừa hoàn tất lễ bốc thăm VCK U-17 châu Á năm 2026 cả nam và nữ. Theo đó các chàng trai U-17 Việt Nam rất sáng cửa săn vé World Cup U-17. Trong khi nữ thì rất khó do chỉ bằng nửa số suất dự World Cup trẻ so với nam.

Hai đội trẻ Việt Nam đều nằm ở nhóm hạt giống số 3. Kết quả U-17 nữ Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Trung Quốc và “hai đồng hương” Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar. Bảng A này các cô gái trẻ Việt Nam xác định là cạnh tranh tấm thứ hai của bảng vào tứ kết cùng với Thái Lan và Myanmar, còn chủ nhà Trung Quốc rất mạnh nên nhiều khả năng họ sẽ nhất bảng A.

U-17 Việt Nam (nữ) ở bảng A cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

VCK U-17 nữ châu Á 2026 có bốn đội vào bán kết cũng là bốn suất dự World Cup U-17 cùng năm. Trong khi đó, bóng đá nữ châu Á kể cả trẻ thì có 5 đội cực mạnh là Triều Tiên, Nhật Bản, Úc,Trung Quốc và Hàn Quốc. Trình độ của 5 đội này vượt phần còn lại của châu lục.

Ở VCK U-17 châu Á nam, U-17 Việt Nam rơi vào bảng C cùng với Hàn Quốc, Yemen và UAE. So với giải này hồi tháng 4 năm rồi, U-17 Việt Nam rơi vào bảng tử thần cùng Nhật Bản, Úc và UAE. Giải lần này thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ dễ thở hơn, cơ hội săn vé đi World Cup U-17 cùng năm tại Qatar sáng hơn rất nhiều.

U-17 Việt Nam (nam) ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE.

Giải U-17 châu Á hồi tháng 4-2025, U-17 Việt Nam có ba trận hòa 1-1 với Nhật Bản, Úc và UAE bị loại đầy đáng tiếc.

Song lần này, bảng tương đối nhẹ hơn, hy vọng U-17 Việt Nam sẽ đánh chiếm được tốp 2 và như thế là sẽ có vé dự World Cup.

World Cup U-17 năm 2026 diễn ra tại Qatar với 48 đội tham dự, châu Á được 8 suất.

VCK U-17 châu Á dành cho nữ diễn ra từ ngày 1 đến 17-5 tại Trung Quốc.

Trong khi đó VCK U-17 châu Á nam diễn ra từ ngày 5 đến 22-5 tại Saudi Arabia, 8 đội vào tứ kết sẽ có vé dự World Cup U-17 năm 2026 tại Qatar.