Kết thúc vòng loại U-17 nữ châu Á U-17 Việt Nam là một trong 5 đội nhất bảng vòng loại châu Á 18/10/2025 12:55

(PLO)- Đội nữ U-17 Việt Nam theo chân đàn anh, đàn chị đến giải châu Á bằng ngôi nhất bảng...

Vòng loại U-17 nữ châu Á vừa kết thúc, theo đó, đội nữ U-17 Việt Nam cùng 4 đội Đông Nam Á khác lên ngôi nhất bảng vòng loại.

Như vậy, U-17 Việt Nam không thua kém đàn anh, đàn chị của bóng đá Việt Nam năm nay khi nhiều đội góp mặt ở VCK châu Á bằng tấm vé chính thức, ngôi nhất bảng.

Cùng với U-17 Việt Nam còn có các đội trong khu vực Đông Nam Á lên ngôi nhất bảng vòng loại như Úc, Thái Lan, Myanmar, Philippines. Những đội U-17 các nước Đông Nam Á không vượt qua vòng loại là Singapore, Malaysia, Indonesia.

U-17 Việt Nam trận đánh bại Guam 5-0 trên sân Bình Dương. Ảnh:AFC

Nữ U-17 Việt Nam được làm chủ nhà bảng D (3 đội) đá ở sân Bình Dương. U-17 Việt Nam đánh bại U-17 Guam 5-0 và Đài Loan 1-0 để lên ngôi nhất bảng. Tương tự U-17 Việt Nam, Thái Lan cũng được làm bảng trưởng bảng F (3 đội) đá ở Chonburi và Thái Lan lên ngôi nhất bảng với hai trận toàn thắng trước Nepal và Turkmenistan.

Với U-17 Singapore cũng được làm chủ nhà bảng đấu nhưng không thể có vé đi VCK mà thay vào đó là các cô gái Úc.

U-17 Philippines sang tận Dushanbe ở Tajikistan đá bảng A và toàn thắng 3 trận trước chủ nhà, Malaysia và Syria.

Vòng loại U-17 nữ châu Á có tám bảng đấu chỉ chọn đội nhất bảng đi VCK U-17 châu Á.

Tám đội vượt qua vòng loại gồm U-17 Việt Nam, Thái Lan, Myanmar (bảng trưởng bảng C) , Úc, Philippines, Lebanon (bảng B), Úc (bảng E), Ấn Độ (bảng F).

Tám đội vượt qua vòng loại này cùng 3 đội trong tốp huy chương giải trước gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng chủ nhà VCK U-17 nữ châu Á là Trung Quốc đá VCK U-17 châu Á.

U-17 Việt Nam nhất bảng khi đánh bại luôn Đài Loan 1-0. Ảnh:AFC

VCK U-17 châu Á diễn ra từ ngày 30-4 đến ngày 17-5-2026 tại Trung Quốc. Lễ bốc thăm 3 bảng đấu diễn ra vào ngày 12-2-2026.

Như vậy U-17 Việt Nam năm nay cũng xuất sắc không kém đàn anh, đàn chị đến với VCK châu Á bằng ngôi nhất bảng như đội tuyển nữ quốc gia, U-20 nữ, U-23 nam, đội tuyển futsal nam và bây giờ thêm U-17 nữ. Đây là một kỳ tích.

Riêng với bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia, với việc Malaysia dính nghi án gian lận hồ sơ nhập tịch, việc tuyển Việt Nam lên ngôi nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn là yếu tố thời gian mà thôi.