BẢNG XẾP HẠNG FIFA MỚI NHẤT Bóng đá Thái Lan giữ ngôi số 1, Việt Nam thăng tiến, Malaysia tuột dốc 23/12/2025 10:03

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á với Thái Lan vẫn giữ vững ngôi số 1.

Bản cập nhật xếp hạng FIFA tháng này tiếp tục phản ánh tương quan sức mạnh bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. với những biến động đáng chú ý ở nhóm các đội tuyển hàng đầu như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Theo bảng xếp hạng mới, đội tuyển Indonesia không có bất kỳ sự thay đổi nào về thứ hạng khi vẫn đứng ở vị trí 122 thế giới. Việc Indonesia giữ nguyên thứ hạng xuất phát từ thực tế đội tuyển này không thi đấu bất kỳ trận quốc tế nào trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 12. Với vị trí hiện tại, Indonesia đang xếp thứ 4 trong khu vực ASEAN, tiếp tục bám sát nhóm các đội tuyển có thứ hạng cao hơn.

Ở vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á vẫn là đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, “Voi chiến” đã tụt một bậc so với lần xếp hạng trước, từ hạng 95 xuống hạng 96 thế giới. Dù vậy, Thái Lan vẫn duy trì khoảng cách an toàn so với phần còn lại của khu vực và tiếp tục khẳng định vị thế là đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất của Đông Nam Á.

Đội tuyển Thái Lan có thứ hạng cao hơn Nguyễn Xuân Son và đồng đội. Ảnh: CCT.

Đứng ngay sau Thái Lan là đội tuyển Việt Nam, đội bóng đã có bước tiến đáng kể trong bảng xếp hạng lần này. Việt Nam hiện xếp hạng 107 thế giới, tăng ba bậc so với vị trí 110 trước đó. Đây là mức tăng cao nhất trong số các đội tuyển ASEAN ở kỳ xếp hạng tháng 12, cho thấy những kết quả tích cực mà thầy trò đội tuyển Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam là một trong hai đội tuyển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Trong khi đó, Malaysia lại trải qua một kỳ xếp hạng đầy thất vọng. Đội tuyển của họ hiện đứng thứ 121 thế giới, qua đó xếp thứ ba trong khu vực, nhưng đã tụt tới năm bậc so với vị trí 116 trước đó. Nguyên nhân chính của sự sa sút mạnh này đến từ án phạt nghiêm khắc của FIFA liên quan đến việc Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong ba trận giao hữu quốc tế.

Theo đó, FIFA đã hủy kết quả các trận đấu này và xử thua Malaysia với tỷ số 0-3 trước Cape Verde, Singapore và Palestine, những trận mà trước đó Malaysia từng có kết quả hòa hoặc thắng.

Bóng đá Việt Nam có bước thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: CCT.

Ở phía sau nhóm bốn đội dẫn đầu là Philippines, đội tuyển hiện đứng thứ 136 thế giới và xếp thứ năm trong khu vực ASEAN. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Singapore (148), Myanmar (163), Campuchia (179), Brunei (188) và Lào (190).

Bảng xếp hạng mới nhất tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt về trình độ giữa các đội tuyển Đông Nam Á, đồng thời phản ánh tác động lớn của kết quả thi đấu cũng như các án phạt kỷ luật đến thứ hạng FIFA của từng đội.