Bước ngoặt chiến lược của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 22/12/2025 06:39

(PLO)- Thể thao Việt Nam đã giữ vững vị thế của mình trong tốp 3 SEA Games 33 cùng ý nghĩa của một cột mốc chuyển giao mang tính bước ngoặt cho hành trình vươn ra châu Á và thế giới.

Trong bối cảnh nhiều gương mặt từng làm nên thời kỳ vàng son đang dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, SEA Games 33 trở thành nơi kiểm tra toàn diện cho năng lực kế thừa, chiều sâu đào tạo và bản lĩnh chiến lược của cả hệ thống thể thao quốc gia.

Thế hệ mới của Thể thao Việt Nam

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thể thao Việt Nam bước vào một kỳ SEA Games không dàn trải và phụ thuộc vào các ngôi sao. Cuộc chơi Đông Nam Á lần này đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của một thế hệ VĐV trẻ, mang theo khát vọng cao và tinh thần sẵn sàng gánh vác trọng trách lớn. Đây là thế hệ được đào tạo trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang tái cấu trúc mạnh mẽ, hướng đến chuẩn mực Olympic và ASIAD thay vì chỉ tối ưu thành tích ở đấu trường Đông Nam Á.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất tại SEA Games 33 chính là sự dịch chuyển trọng tâm đầu tư sang các môn thể thao Olympic mà không phân bổ nguồn lực dàn trải để chạy theo số lượng HCV. Thành quả là phần lớn những chiếc HCV giá trị nhất đều đến từ điền kinh, bơi lội, bắn súng, các môn võ và những nội dung có trong chương trình Olympic.

Cú nhảy vàng của Kim Anh. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Ở môn điền kinh, sự xuất hiện của những gương mặt mới đã mang lại luồng sinh khí hoàn toàn khác. Kim Anh trở thành điểm sáng đặc biệt khi vượt qua mức xà 1m86 ở nội dung nhảy cao nữ, phá kỷ lục SEA Games. Khoảnh khắc thăng hoa của Kim Anh là thành quả của một quá trình đào tạo dài hơi, có chiều sâu và tầm nhìn chiến lược.

Trong nội dung 400m nữ, Nguyễn Thị Ngọc đã đánh dấu sự chuyển giao thế hệ đầy thuyết phục. Sau nhiều năm thống trị của các đàn chị, chiến thắng của Ngọc cho thấy bản lĩnh thi đấu đã được trui rèn đủ để đối mặt với áp lực trên sân khấu lớn.

Ở đường đua xanh, Nguyễn Thúy Hiền nổi lên như biểu tượng mới của bơi lội Việt Nam. Với phong độ ổn định, thông số thành tích được cải thiện rõ rệt và tâm lý thi đấu ngày càng vững vàng, Thúy Hiền đang từng bước lấp đầy khoảng trống mà thế hệ đi trước để lại.

Tay súng Thu Vinh vô địch 4 nội dung. Ảnh: TN.

Thế hệ trẻ của Thể thao Việt Nam còn để lại dấu ấn đậm nét ở những bộ môn đòi hỏi bản lĩnh tâm lý và độ chính xác cao. Xạ thủ Trịnh Thị Thu Vinh đã giành 4 HCV và phá nhiều kỷ lục, mở ra hy vọng về những bước tiến xa hơn trên bản đồ bắn súng thế giới.

Ở các môn võ như wushu, taekwondo hay các nội dung đối kháng, sự chuyển giao diễn ra êm ái và quyết liệt. Những gương mặt trẻ như Phương Nhi sở hữu kỹ thuật tinh tế và sự lì lợm cần thiết để chinh phục những trọng tài khắt khe nhất. Điều đó cho thấy nguồn lực kế cận của Thể thao Việt Nam đủ dồi dào và chất lượng để duy trì vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

Hành trình phía trước của Thể thao Việt Nam

Kết thúc SEA Games 33, Thể thao Việt Nam đã giành 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, chỉ kém đoàn thứ nhì Indonesia 4 HCV. Đằng sau mỗi chiếc huy chương là sự hậu thuẫn ngày càng rõ nét của khoa học thể thao hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ vào phân tích dữ liệu, theo dõi tải trọng vận động, phục hồi chấn thương và xây dựng chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa đã giúp VĐV tối ưu thành tích, đồng thời kéo dài tuổi thọ sự nghiệp ngay từ giai đoạn đầu.

Nguyễn Thị Oanh và đồng đội vẫn giữ vững phong độ tại SEA Games mùa này. Ảnh: ANH HUY.

Trong bối cảnh các quốc gia như Thái Lan, Singapore hay Malaysia đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ thể thao, sự chuyển mình này là điều kiện sống còn để Việt Nam không bị tụt lại phía sau.

SEA Games 33 cũng để lại nhiều bài học chiến lược cho Thể thao Việt Nam. Việc hoàn thành ba mục tiêu lớn gồm giữ vững vị thế khu vực, bứt phá ở các môn Olympic và xây dựng hình ảnh một đoàn thể thao chuyên nghiệp, văn minh cho thấy hướng đi hiện tại là đúng đắn.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn không ít thách thức. Sự chuyển giao thế hệ không thể tránh khỏi những giai đoạn trầm lắng về thành tích ở một số nội dung, đòi hỏi các nhà quản lý phải đủ bản lĩnh để kiên trì với chiến lược dài hạn thay vì chạy theo kết quả ngắn hạn.

Bóng đá nữ Việt Nam và futsal thi đấu ấn tượng ở SEA Games. Ảnh: CCT.

Điều đọng lại lớn nhất sau SEA Games 33 chính là niềm tin, đến từ thế hệ VĐV chỉ mới 17-18 tuổi có năng lực trở thành trụ cột của Thể thao Việt Nam trong 5-10 năm tiếp theo.

Hết mùa SEA Games tại Thái Lan, Thể thao Việt Nam có quyền tự hào về một nền tảng mới đã đặt xuống một cách vững chắc. SEA Games 33 đã hoàn thành vai trò của mình như một phép thử chiến lược, giúp định hình rõ hơn con đường mà Thể thao Việt Nam đang theo đuổi, hướng đến mạnh mẽ hơn những sân chơi lớn hơn ở châu lục và thế giới.