Kết thúc SEA Games, lộ diện chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 20/12/2025 13:22

(PLO)- Chiến tích giành huy chương vàng SEA Games 33 của đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho thể thao nước nhà, đồng thời đưa tên tuổi Trần Thị Thùy Trang vươn ra phạm vi Đông Nam Á.

Sau trận chung kết SEA Games 33 thắng đậm Indonesia 5-0, fanpage chính thức FIFA’s Women World Cup đã đăng tải bài viết vinh danh tiền vệ kỳ cựu của bóng đá Việt Nam - Trần Thị Thùy Trang, kèm theo lời khẳng định đầy ấn tượng: “Một điều mà không ai khác làm được”. Dòng chia sẻ được thiết lập hiển thị riêng tại Việt Nam và nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của kỳ tích này.

Trước đó, FIFA cũng đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển futsal nữ Việt Nam sau khi họ vượt qua Indonesia, nhưng việc gọi đích danh Thùy Trang là điểm nhấn đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới dành sự chú ý cho một cầu thủ sắp bước qua tuổi 38 đang thi đấu futsal.

Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi công Thùy Trang

Cần biết Thùy Trang chính là nữ cầu thủ duy nhất trong lịch sử Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games ở cả bóng đá nữ sân 11 người lẫn futsal nữ, một thành tích mang tính độc bản.

Fanpage chính thức FIFA’s Women World Cup đăng tấm ảnh này của Thùy Trang cùng một kết luận ấn tượng: “Một điều mà không ai khác làm được”.

Tại SEA Games 33, dù không còn ở độ tuổi sung sức nhất, Thùy Trang vẫn cho thấy nền tảng thể lực đáng kinh ngạc cùng lối chơi thông minh, hiệu quả. Trên mặt sân futsal với cường độ cao và nhịp độ liên tục, cô vẫn giữ được những bước chạy thanh thoát, khả năng đọc tình huống tốt và tinh thần thi đấu máu lửa.

Trong trận chung kết lịch sử, Thùy Trang trực tiếp ghi một bàn thắng, góp phần vào chiến thắng 5-0 của tuyển futsal nữ Việt Nam trước Indonesia, qua đó mang về chiếc huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử cho bộ môn này.

Ít ai quên rằng, Thùy Trang là đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Thế nhưng, hành trình của cô gái nhỏ nhắn quê Quảng Nam trong hơn một năm qua không hề bằng phẳng. Sau World Cup nữ 2023, nơi đội tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt nhưng cá nhân Thùy Trang không được ra sân phút nào, tiền vệ sinh năm 1988 đã đưa ra quyết định chia tay đội tuyển bóng đá nữ quốc gia kể từ tháng 8-2023. Sau đó, Trang cũng không được triệu tập tham dự ASIAD 2023, khiến nhiều người tin rằng sự nghiệp đội tuyển của thủ quân CLB TP.HCM đã khép lại.

Số 8 của tuyển Futsal Việt Nam cùng đồng đội ăn mừng ngôi vô địch SEA Games lịch sử. Ảnh: ASF.

Tuy nhiên, “lão bà bà” của bóng đá nữ Việt Nam không chọn cách dừng lại. Thay vì giải nghệ, Thùy Trang mở ra một chương mới bằng việc chuyển sang khoác áo đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Đây không chỉ là sự thay đổi về bộ môn, mà còn là thử thách hoàn toàn khác về chiến thuật, thể lực và tư duy chơi bóng. Dù vậy, với kinh nghiệm dày dặn và tinh thần cầu tiến, cô nhanh chóng thích nghi và trở thành nhân tố quan trọng của đội.

Tháng 11-2024, Thùy Trang cùng tuyển futsal nữ Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á, đặt nền móng cho chiến dịch SEA Games 33. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì phong độ ổn định trong màu áo CLB nữ TP.HCM, liên tục thi đấu ở các giải quốc nội và giữ vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Chính sự bền bỉ hiếm có này đã giúp Thùy Trang bước vào SEA Games với trạng thái tốt nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sau kỳ tích tại SEA Games 33, Thùy Trang đã chinh phục người hâm mộ trong nước và chính tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới FIFA ghi nhận, điều mà không nhiều cầu thủ Việt Nam nói chung từng trải qua.

Dấu ấn vượt trội trong 1 năm

Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vô địch quốc gia 2025. Ảnh: VFF.

Ở tuổi sắp sửa 38, Trần Thị Thùy Trang đang tiến rất gần đến khả năng lần thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh cao của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Việc Thùy Trang góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025 không phải là sự ưu ái cho quá khứ huy hoàng, mà chính là phần thưởng xứng đáng cho những gì cô thể hiện trong hiện tại.

Hãy nhìn vào chiến tích của Trang trong năm 2025 thật ấn tượng: Hạng 3 cúp các CLB nữ châu Á, Vô địch giải nữ quốc gia, Cầu thủ xuất sắc nhất giải nữ vô địch quốc gia 2025, Vô địch cúp quốc gia nữ 2025, Đồng nữ hoàng phá lưới cúp quốc gia.

Chưa hết, Thùy Trang cùng đồng đội tuyển quốc gia vào tứ kết Futsal nữ châu Á. Bản tổng kết thành tích Quả bóng vàng vẫn chưa kịp ghi Thùy Trang và tuyển nữ Futsal Việt Nam đi vào lịch sử với chiếc huy chương vàng SEA Games 33. Cô ghi bàn vào lưới Indonesia cả ở vòng bảng lẫn trận chung kết, trực tiếp góp dấu ấn vào những thời điểm mang tính quyết định.

Thủ quân Thùy Trang của đội vô địch quốc gia. Ảnh: VFF.

Nếu tiếp tục chiến thắng Quả bóng vàng, lão tướng người Quảng Nam sẽ trở thành một trong số rất ít cầu thủ nữ giành Quả bóng vàng ở giai đoạn cuối sự nghiệp, trong bối cảnh cô không còn thi đấu bóng đá sân 11 người ở cấp đội tuyển quốc gia. Đây là kịch bản đang dần trở thành hiện thực nhờ phong độ và tầm ảnh hưởng vượt trội của Thùy Trang.

Ở độ tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã giải nghệ hoặc lui về vai trò hậu trường, Thùy Trang vẫn được tin tưởng giao trọng trách trong các trận đấu lớn. Đó chính là đặc quyền chỉ dành cho những cầu thủ sở hữu bản lĩnh, kinh nghiệm và sự ổn định hiếm có. Giá trị của Trần Thị Thùy Trang nằm ở sự bền bỉ xuyên suốt gần hai thập kỷ đỉnh cao, từ sân cỏ 11 người cho tới futsal, từ đội tuyển quốc gia đến cấp CLB.

Thùy Trang và đồng đội lật đổ sự thống trị của Futsal Thái Lan. Ảnh: CCT.

Bốn chiếc huy chương vàng SEA Games, ở hai môn thi đấu khác nhau, trải dài qua nhiều thế hệ, đã đưa Thùy Trang đi vào lịch sử thể thao Đông Nam Á. Đó cũng là bộ sưu tập mà rất ít cầu thủ, kể cả nam giới, có thể mơ tới. Không có những phát ngôn hoa mỹ hay hình ảnh hào nhoáng, Thùy Trang đại diện cho mẫu cầu thủ lặng lẽ, bền bỉ và luôn đặt tập thể lên trên hết.

Nếu Quả bóng vàng Việt Nam 2025 một lần nữa gọi tên Trần Thị Thùy Trang, đó chính là sự tôn vinh xứng đáng cho một hành trình phi thường và cho những giá trị bền vững mà bóng đá Việt Nam luôn trân trọng.