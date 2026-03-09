VCK Asian Cup 2026: Uzbekistan đẩy nhà vô địch SEA Games vào “chế độ chờ” 09/03/2026 18:42

(PLO)-Uzbekistan đã ngoan cường và làm được điều mình muốn khiến nhà vô địch SEA Games 33 Philippines thấp thỏm chờ...

Tuyển nữ Uzbekistan đã nỗ lực không mệt mỏi để đánh bại tuyển nữ Bangladesh 4-0 ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết Asian Cup 2026, qua đó Uzbekistan đã có vé vào tứ kết bằng suất vé vớt cho đội xếp thứ ba xuất sắc, còn Philippines rơi vào “chế độ chờ”.

Trước lượt trận cuối cùng này, cả Uzbekistan và Bangladesh đều trắng tay nhưng cơ hội vẫn còn, nếu mỗi đội thắng đậm nhau.

Uzbekistan (trắng) đầy nỗ lực và đạt được điều mình muốn khi thắng Bangladesh 4-0. Ảnh:AFC

Và cuối cùng, Uzbekistan đã làm được điều này khi đánh bại Bangladesh 4-0. Bốn bàn thắng do công Khabibullaeva ghi phút 10, Nozimova (cú đúp 62, 66), Kudratova ghi phút 88.

Thời điểm so sánh hai đội thứ 3 của bảng A và B, tức Philippines và Uzbekistan thì nhà vô địch SEA Games 33 đã thua khi cả hai cùng có 3 điểm, hiệu số bàn thắng/bại đều -2, nhưng Uzbekistan ưu thế hơn nhờ ghi 4 bàn, để thủng lưới 6 bàn, còn Philippines ghi 2 bàn để thủng lưới 4 bàn.

Philippines xếp thứ 3 có 3 điểm và hiệu số -2 nhưng ghi chỉ 2 bàn.

Như vậy. Uzbekistan đã sở hữu 1 trong 2 tấm vé vớt dành cho đội thứ ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết, nó khiến nhà vô địch SEA Games 33- Philippines rơi vào “chế độ chờ”. Philippines chờ lượt trận cuối cùng bảng C giữa Việt Nam - Nhật Bản và Đài Loan - Ấn Độ.

Tương tự Uzbekistan cũng 3 điểm và hiệu số -2 nhưng ghi 4 bàn.

Hiện nay bảng C trước lượt trận cuối cùng có thứ tự (tính đối đầu trước): 1- Nhật Bản (6 điểm, hiệu số 13/0), 2- Đài Loan (3 điểm, 1/2), 3-Việt Nam (3 điểm, 2/2), 4- Ấn Độ (0 điểm, 1/13).

Tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế hồi hộp. Thầy trò HLV Mai Đức tự quyết số phận nếu có điểm trước Nhật Bản, bất chấp kết quả Đài Loan - Ấn Độ ra sao. Còn nếu Việt Nam thua đậm Nhật Bản và Ấn Độ bất ngờ đánh bại Đài Loan với tỉ số thích hợp thì có khi Việt Nam rơi xuống chót bảng là chia tay giải.

+ Lịch thi đấu lượt cuối bảng C (16 giờ ngày 10-3): Việt Nam - Nhật Bản, Đài Loan - Ấn Độ.