Cửa vào tứ kết của tuyển Việt Nam và mộng World Cup lịch sử 09/03/2026 06:39

(PLO)- Dù vừa trải qua thất bại đáng tiếc trước Đài Loan, đội tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội góp mặt tại vòng tứ kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 và hy vọng về giấc mơ World Cup lần thứ 2.

Cục diện bảng C sau hai lượt trận vẫn đang để lại nhiều kịch bản có lợi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trước lượt đấu quyết định. Chỉ cần thua không nặng tuyển nữ Nhật Bản ở trận cuối vòng bảng ngày 10-3 thì tuyển Việt Nam nhẹ nhàng vào tứ kết Asian Cup 2026 và thuận lợi hơn trong việc săn vé World Cup 2027.

Cơ hội của tuyển Việt Nam

Sau hai trận đã đấu, đội tuyển nữ Nhật Bản đang dẫn đầu bảng với 6 điểm và sớm giành vé vào vòng knock-out. Đài Loan và Việt Nam cùng có 3 điểm nhưng đội bóng đến từ vùng lãnh thổ này tạm xếp trên nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Trong khi đó, Ấn Độ chưa có điểm nào và thực tế đã hết cửa đi tiếp.

Ở lượt trận cuối cùng của bảng C diễn ra ngày 10-3, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Nhật Bản, còn Đài Loan đối đầu với Ấn Độ. Đây là loạt trận quyết định số phận của các đội trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết.

Tuyển nữ Nhật Bản chắc chắn giành vé đầu bảng vào tứ kết. Ảnh: TAFC.

Theo thể thức của giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền trực tiếp vào tứ kết. Bên cạnh đó, hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong ba bảng cũng sẽ góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội vẫn rộng mở với đội tuyển nữ Việt Nam, ngay cả khi thầy trò HLV Mai Đức Chung không thể vào top hai của bảng C.

Về mặt lý thuyết, tuyển nữ Việt Nam vẫn có khả năng vươn lên vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, kịch bản này gần như không khả thi khi điều kiện bắt buộc là phải đánh bại Nhật Bản. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn bởi đội bóng xứ sở mặt trời mọc vốn được đánh giá vượt trội về trình độ, thể lực lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trận thắng đậm Ấn Độ 11-0 của tuyển nữ Nhật Bản ở lượt trận thứ hai đã phần nào cho thấy sức mạnh đáng gờm của đội bóng từng vô địch World Cup nữ. Sự chênh lệch lớn về đẳng cấp khiến khả năng giành chiến thắng của Việt Nam trước đối thủ này gần như không có.

Các cô gái Việt Nam không thua nặng Nhật Bản sẽ rộng cửa đi tiếp. Ảnh: TAFC.

Trong trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Nhật Bản, cánh cửa vào tứ kết mở toang. Khi đó, thầy trò ông Chung chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại giữa Đài Loan và Ấn Độ.

Tuy nhiên, kịch bản được nhiều chuyên gia dự đoán hơn là Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Khi đó, cơ hội lọt vào tứ kết sẽ phụ thuộc vào việc so sánh thành tích với các đội đứng thứ ba ở hai bảng đấu còn lại.

Sau hai lượt trận, tình hình tại bảng A và bảng B đang mang đến tín hiệu tích cực cho đại diện Đông Nam Á. Với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại ở mức cân bằng, đội tuyển nữ Việt Nam đang có lợi thế nhất định so với một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Philippines hay Uzbekistan, những đội có chỉ số phụ kém hơn.

Săn vé World Cup

Tuyển nữ Ấn Độ nhiều khả năng sẽ thua Đài Loan ở lượt cuối vòng bảng. Ảnh: TAFC.

Mục tiêu quan trọng nhất của tuyển nữ Việt Nam ở trận “sinh tử” với Nhật Bản là hạn chế tối đa số bàn thua. Một thất bại với cách biệt nhỏ sẽ giúp Huỳnh Như và đồng đội giữ lợi thế khi so sánh hiệu số với các đội xếp thứ ba khác.

Thực tế cũng có yếu tố có thể mang lại hy vọng cho đội tuyển Việt Nam. Nhật Bản đã sớm giành ngôi đầu bảng nên nhiều khả năng sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất ở lượt trận cuối. Việc giữ sức cho các trụ cột trước vòng knock out là lựa chọn hợp lý đối với đội bóng này. Nếu điều đó xảy ra, các cô gái Việt Nam sẽ giảm bớt áp lực trong trận đấu.

HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện chưa thể tính toán chính xác mọi kịch bản vì còn nhiều yếu tố phụ thuộc vào kết quả của các bảng đấu khác. Ông nhấn mạnh đội tuyển sẽ tập trung vào việc thi đấu tốt nhất có thể thay vì trông chờ vào may mắn. Lợi thế nhỏ dành cho tuyển nữ Việt Nam là họ thi đấu muộn hơn so với các bảng còn lại. Điều này cho phép ban huấn luyện theo dõi kết quả ở các bảng A và B để tính toán chiến thuật phù hợp khi bước vào trận đấu với Nhật Bản.

Bích Thùy và đồng đội mơ đến mục tiêu xa hơn World Cup. Ảnh: TAFC.

Nếu vượt qua vòng bảng và góp mặt tại tứ kết, giấc mơ World Cup nữ 2027 sẽ trở nên rõ ràng hơn với tuyển nữ Việt Nam. Khi đó, hai con đường có thể đưa đội bóng đến với sân chơi lớn nhất của bóng đá nữ thế giới.

Đầu tiên là giành chiến thắng ngay tại vòng tứ kết. Nếu làm được điều này, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến thẳng vào bán kết và nghiễm nhiên sở hữu vé trực tiếp đến World Cup 2027. Tuy nhiên, thử thách ở vòng đấu này chắc chắn rất lớn khi đối thủ tiềm năng có thể là những đội bóng mạnh của châu Á như Hàn Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên.

Phương án thứ hai khả thi hơn là giành vé thông qua vòng play off. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), bốn đội thất bại ở vòng tứ kết sẽ thi đấu hai cặp play off để xác định hai suất trực tiếp còn lại dự World Cup nữ 2027. Viễn cảnh đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn nằm trong khả năng và toan tính của thầy trò HLV Mai Đức Chung.