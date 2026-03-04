HLV Amelia Valverde: “Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng vì họ từng dự World Cup” 04/03/2026 13:23

(PLO)- HLV Amelia Valverde nói gì về đối thủ ngay trước cuộc chạm trán giữa tuyển Ấn Độ và Việt Nam (18 giờ ngày 4-3)?

HLV Amelia Valverde vốn là cựu tuyển thủ Costa Rica ngồi ghế huấn luyện đội tuyển Ấn Độ đầu năm nay để chinh phục cột mốc lịch sử. Mới đến châu Á thời gian ngắn nhưng nhà cầm quân 39 tuổi này nhận xét về tuyển Việt Nam rất có thông tin chi tiết.

HLV Amelia Valverde nói: “Tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Họ chơi có tính đồng bộ cao. Điều này là không khó hiểu vì World Cup 2023 họ từng góp mặt. Các thành viên của tuyển Việt Nam chơi cùng nhau nhiều năm và nhiều giải”.

Nhà cầm quân Amelia Valverde của Ấn Độ đánh giá cao tuyển Việt Nam. Ảnh:AIFF

Tuyển Ấn Độ hiện nay có thứ hạng 65 FIFA còn Việt Nam thứ 37.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Costa Rica đã biết nhiệm vụ của mình khi nắm tuyển Ấn Độ. Việc đại diện Nam Á góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2026 là sự kiện lịch sử, trong đó ở vòng loại họ tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại tuyển Thái Lan. Bóng đá nữ Ấn Độ dường như chưa thỏa mãn việc góp mặt ở giải châu Á mà phải nỗ lực đến World Cup 2027 tại Brazil.

Bà Amelia Valverde từng 2 lần đưa Costa Rica đến World Cup 2015 và 2023 với tư cách HLV trưởng và mang khao khát ấy cho tuyển nữ Ấn Độ.

Đội trưởng Sweety Dewi Ngangbam và HLV Valverde tin tưởng tạo bất ngờ trận đầu. Ảnh: AIFF.

Ấn Độ sau khi đội đoạt vé Asian Cup 2026 đã tiếp tục tham vọng World Cup. Cô trò Amelia Valverde có chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ 1 tháng và sang Úc trước 3 tuần đã cho thấy sự chu đáo.

Đội trưởng Sweety Dewi Ngangbam cho rằng tuyển nữ Ấn Độ đã chuẩn bị rất tốt và đang sẵn sàng. Việc đội có mặt sớm ở Perth là quyết định đúng đắn. Cô đánh giá Việt Nam rất mạnh, và Ấn Độ phải nỗ lực hơn 200%.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung của tuyển Việt Nam bày tỏ: “Chúng tôi chuẩn bị tốt và sẽ đối đầu với đối thủ mạnh, quyết tâm cao. Tôi không quan tâm thứ hạng của mỗi đội tuyển, chỉ biết Ấn Độ rất mạnh. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực tột độ mới có kết quả tốt, còn nỗ lực ra sao thì chờ bóng lăn”.