Tuyển Iran được bảo vệ và "chữa lành" ra sao ở Úc? 03/03/2026 14:35

(PLO)- Tuyển nữ Iran được AFC và chủ nhà Úc bảo vệ nghiêm ngặt và có cả chuyên gia tâm lý đến "chữa lành".

Tuyển nữ Iran nằm ở bảng A vòng chung kết Asian Cup 2026 cùng chủ nhà Úc, Philippines và Hàn Quốc. Tuyển Iran đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt tại Gold Coast, Úc.

Trận đầu tiên, nữ Iran đã thua Hàn Quốc 0-3, tuy nhiên toàn đội vẫn tiếp tục cháy bỏng giấc mơ World Cup 2027 như một thông điệp không ai có thể ngăn cản Iran phát triển.

HLV trưởng tuyển nữ Iran Marziyeh Jafari (trái) và đội trưởng Zahra Ghanbari. Ảnh:TOI

Đội trưởng tuyển nữ Iran, Zahra Ghanbari nói trong cuộc họp báo sau trận thua Hàn Quốc, "Đất nước chúng tôi đang trong tình trạng chiến tranh khốc liệt, tất cả chúng tôi vẫn không hình dung người thân và gia đình sẽ ra sao sau giải đấu này. Tuy nhiên chúng tôi muốn biến đau thương thành hành động. Sau trận thua Hàn Quốc chúng tôi vẫn còn cơ hội tranh vé vào tứ kết. Hơn bao giờ hết đây là thời điểm chúng tôi cháy bỏng giấc mơ World Cup 2027".

Trong khi đó, Ban tổ chức giải đấu, lãnh đạo AFC và chủ nhà Úc luôn bên cạnh các tuyển thủ Iran. Cùng với đó, chủ nhà Úc tăng cường lực lượng an ninh rất chặt chẽ để bảo vệ toàn đội tuyển Iran và từng thành viên. Cả chủ nhà Úc và AFC đều luôn tương tác gần thường xuyên để hỗ trợ toàn đội Iran khi cần.

AFC và chủ nhà Úc còn cân nhắc cắt cử cả các chuyên gia tâm lý để đến hỗ trợ đội tuyển Iran trong suốt giải.

Giây phút trầm lặng vì nhói đau của đội trưởng Zahra Ghanbari. Ảnh:TOI

Khách sạn nơi đội tuyển Iran trú ngụ bị hạn chế khách vãng lai. Những buổi ra sân tập tuyển Iran được nhiều lớp của lực lượng an ninh Úc hỗ trợ, trong đó chủ yếu là quân đội và lực lượng phản ứng nhanh của cảnh sát Úc. Các buổi tập của tuyển Iran đều đóng kín cổng.

AFC và Ban tổ chức chủ nhà Úc khuyến cáo các thành viên tuyển Iran nên hạn chế mức thấp nhất ra khỏi khách sạn.