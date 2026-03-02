Asian Cup phá kỷ lục, tuyển Việt Nam không ngại 3 đối thủ lớn 02/03/2026 17:43

(PLO)- Bóng đá nữ châu Á có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn khi Asian Cup 2026 chính thức khai mạc tại sân vận động Perth trong sự cuồng nhiệt chưa từng thấy.

Có đến 44.379 khán giả lấp kín các khán đài, thiết lập cột mốc cao nhất trong lịch sử vòng chung kết Asian Cup. Con số này bỏ xa kỷ lục cũ 18.000 người được ghi nhận năm 2014 tại Việt Nam, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng đá nữ trên toàn châu lục.

Trước giờ bóng lăn ở trận mở màn bảng A giữa chủ nhà Úc và Philippines, khán giả được thưởng thức một đại tiệc nghệ thuật hoành tráng. Sân vận động Perth biến thành sân khấu rực rỡ với âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa, tạo nên không gian lễ hội đúng tầm một giải đấu hàng đầu châu Á.

Tâm điểm của đêm khai mạc là sự xuất hiện của Audrey Nuna, ngôi sao toàn cầu nổi lên từ nhóm KPop Demon Hunters. Cô mang đến ba ca khúc sôi động khuấy động bầu không khí trước trận đấu và tiếp tục trở lại trong giờ nghỉ giữa hiệp với màn trình diễn độc quyền khiến cả sân vận động bùng nổ.

Khán giả đông đảo ở sân vận động Perth trong ngày khai mạc Asian Cup 2026. Ảnh: TAFC.

Một dấu ấn đặc biệt khác là lần đầu tiên ca khúc chính thức của giải đấu mang tên “That’s How We Win” được trình diễn trực tiếp. Bài hát do nghệ sĩ R&B trẻ ZIPPORAH thể hiện, dưới sự sáng tác của Giám đốc âm nhạc Joel Farland cùng nhạc sĩ đoạt giải Nat Dunn, truyền tải tinh thần khát vọng và sự gắn kết mà chủ nhà Úc hướng đến.

Ý tưởng xuyên suốt của lễ khai mạc lấy hình ảnh nhịp tim làm trung tâm, tượng trưng cho sức sống và niềm đam mê bóng đá. Với sự tham gia của 260 nghệ sĩ, chương trình kết hợp nhịp điệu âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng hiện đại và màn pháo hoa mãn nhãn, tạo nên một trong những lễ khai mạc đáng nhớ nhất lịch sử giải.

Khi ánh đèn sân khấu nhường chỗ cho bóng lăn, Sam Kerr lập tức trở thành tâm điểm trên sân cỏ. Tiền đạo biểu tượng của bóng đá nữ Úc đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng duy nhất giúp đội chủ nhà vượt qua Philippines 1-0. Pha lập công của Kerr mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, mở ra khởi đầu thuận lợi cho Úc trong hành trình chinh phục danh hiệu Asian Cup trên sân nhà.

Chủ nhà Úc đã thắng nhẹ Philippines 1-0 ở bảng A. Ảnh: TAFC.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang tích cực hoàn tất khâu chuẩn bị tại Perth. Sau đợt tập huấn kéo dài bảy ngày ở Trung Quốc, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết và mặt sân tại Úc. Các buổi tập tập trung vào việc hoàn thiện chiến thuật, tăng cường sự liên kết giữa các tuyến và điều chỉnh thể lực phù hợp với lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

Tiền đạo trẻ Ngọc Minh Chuyên cho biết toàn đội đang duy trì sự tập trung cao độ. Cô đánh giá quãng thời gian rèn quân tại Trung Quốc là bước đệm quan trọng, giúp các cầu thủ rút ra nhiều bài học thực tế để chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu lớn.

Tuyển Việt Nam rèn luyện cho những cuộc chạm trán nảy lửa ở bảng C bóng lăn ngày 4-3. Ảnh: VFF.

Từng tham dự vòng chung kết U-20 nữ châu Á, Minh Chuyên xem những trải nghiệm quốc tế là hành trang quý giá. Việc đối đầu với các đội trẻ hàng đầu, đặc biệt là Nhật Bản, giúp cô tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Cầu thủ trẻ bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để tạo dấu ấn tại sân chơi lớn nhất châu lục. Tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2026 lần lượt gặp Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản với mục tiêu vào tứ kết.