Phiên điều trần tại Thụy Sĩ ngày 26-2 Nóng: Tòa án ra phán quyết về số phận 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 26/02/2026 10:39

(PLO)- Mọi sự chú ý của bóng đá Malaysia hôm nay (26-2) đều hướng về Lausanne, Thụy Sĩ, nơi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Hector Hevel là ngôi sao nổi bật trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang chờ phán quyết của CAS. Điều này có thể định đoạt tương lai sự nghiệp của tiền vệ thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim (JDT), đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng anh tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Hevel là một trong 7 cầu thủ bị FIFA ra án phạt vào ngày 25-9 năm ngoái, với lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng do cáo buộc liên quan đến việc làm giả giấy tờ. Án kỷ luật này lập tức gây chấn động, đặc biệt khi Hevel vừa mới tạo dựng được dấu ấn trong màu áo đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi vào tháng trước khi CAS chấp thuận tạm hoãn lệnh cấm, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu trong thời gian chờ phiên xử cuối cùng.

Phiên điều trần diễn ra hôm nay được xem là bước ngoặt quan trọng. Nếu CAS giữ nguyên án phạt, Hevel sẽ phải trở lại cảnh bị đình chỉ thi đấu. Ngược lại, một phán quyết có lợi sẽ mở ra cơ hội để anh tiếp tục cống hiến cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Hevel hồi hộp chờ phán quyết của CAS. Ảnh: TNST.

Cầu thủ 29 tuổi, sinh ra tại Hà Lan và chính thức nhập quốc tịch Malaysia vào tháng 5, đã nhanh chóng ghi dấu ấn ở cấp độ quốc tế. Anh lập công ngay trong trận ra mắt gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 và góp mặt trong chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Việt Nam. Những màn trình diễn ấy giúp anh trở thành một trong những nhân tố được kỳ vọng lớn của đội tuyển.

Trong màu áo JDT, Hevel vẫn duy trì phong độ ổn định bất chấp những rắc rối ngoài sân cỏ. Gần đây, anh được bố trí đá hậu vệ cánh trái, vị trí vốn không phải sở trường.

Dù vậy, Hevel thích nghi nhanh chóng và thể hiện sự hiệu quả, đặc biệt ở trận thắng 1-0 trước Vissel Kobe tại AFC Champions League Elite, góp phần đưa JDT vào vòng knock out. Anh cũng tiếp tục đảm nhận vai trò này trong chiến thắng đậm 5-0 trước Melaka tại tứ kết lượt đi Cúp Malaysia.

Các ngoại binh nhập tịch của Malaysia trong trận thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 bị cho là giả mạo hồ sơ. Ảnh: TNST.

HLV Xisco Munoz dành nhiều lời khen cho cậu học trò, nhấn mạnh sự linh hoạt và tư duy chiến thuật sắc bén. Theo nhà cầm quân từng làm việc tại Watford và Huesca, Hevel sở hữu khả năng kiểm soát bóng tốt, đọc tình huống nhanh và đưa ra quyết định chính xác trong áp lực cao. Với Munoz, việc điều chỉnh vị trí của Hevel không làm giảm chất lượng đội hình, trái lại còn giúp chiến thuật vận hành trơn tru hơn.

Giờ đây, tất cả chỉ còn chờ tiếng nói cuối cùng từ CAS. Một phán quyết có thể thay đổi mọi thứ.