Tiết lộ sự thật chấn động từ cuộc chia tay đầy nước mắt của Messi 25/02/2026 10:20

(PLO)- Gần 5 năm sau ngày Lionel Messi rời Barcelona trong nước mắt, Chủ tịch Joan Laporta cuối cùng cũng công khai toàn bộ câu chuyện phía sau quyết định gây chấn động làng bóng đá thế giới.

Trong cuốn sách mới mang tên Asi salvamos al Barca (tạm dịch: “Đây là cách chúng tôi cứu Barca”), ông Laporta hé lộ những nỗ lực thầm lặng và cả những giới hạn khắc nghiệt buộc CLB phải nói lời chia tay Messi, biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử đội bóng.

Theo Laporta, mùa hè 2021 là thời điểm Barcelona rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Khoản nợ chồng chất cùng quỹ lương vượt xa mức trần mà La Liga cho phép đã đẩy đội bóng xứ Catalonia vào thế bí. Trong bối cảnh đó, việc gia hạn hợp đồng với Messi trở thành bài toán gần như không có lời giải.

Ban lãnh đạo khi ấy từng xây dựng một phương án đặc biệt nhằm giữ chân siêu sao người Argentina. Kế hoạch là ký một hợp đồng dài hạn, trong đó Messi sẽ tiếp tục thi đấu vài năm tại Camp Nou trước khi chuyển sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khép lại sự nghiệp. Cách làm này được kỳ vọng sẽ phân bổ thu nhập theo từng giai đoạn, giảm áp lực tài chính trước mắt cho CLB.

M10 đã góp công lớn xây dựng tên tuổi Barcelona. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, những cuộc thương lượng diễn ra đầy căng thẳng. Jorge Messi, cha và cũng là người đại diện của anh, tỏ ra thiện chí, nhưng các yêu cầu về mặt lương thưởng vẫn vượt quá khả năng chi trả của Barcelona thời điểm đó.

Cơ hội thứ hai xuất hiện vào mùa hè 2023, khi Messi chia tay Paris Saint-Germain. Barcelona một lần nữa tìm cách đưa anh trở lại mái nhà xưa. Thế nhưng, những quy định nghiêm ngặt về giới hạn quỹ lương của La Liga cùng thực trạng tài chính chưa thực sự ổn định khiến thương vụ tái hợp không thể thành hiện thực.

Ngôi sao người Argentina đang có cuộc sống mới ở Mỹ. Ảnh: EPA.

Laporta khẳng định quyết định để Messi ra đi không xuất phát từ sự thờ ơ hay thiếu quyết tâm giữ chân anh. Theo ông, ban lãnh đạo đã cân nhắc mọi phương án khả thi trước khi chấp nhận sự thật phũ phàng. Ưu tiên lớn nhất khi đó là bảo vệ sự tồn tại và khả năng cạnh tranh lâu dài của Barcelona.

Sự ra đi của M10 khép lại một giai đoạn huy hoàng kéo dài hơn hai thập kỷ tại Camp Nou, nơi anh giành vô số danh hiệu và phá hàng loạt kỷ lục. Dù vậy, với Laporta, lựa chọn đau đớn ấy là bước đi bắt buộc trong hành trình tái thiết, để Barcelona có thể đứng vững và hướng đến tương lai.