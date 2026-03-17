Laporta tái đắc cử, Barca mở cửa đón Messi trở lại 17/03/2026 17:34

(PLO)- Barcelona vừa chính thức bước vào một giai đoạn mới khi Joan Laporta tái đắc cử chức chủ tịch CLB nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2031 và ông cho biết sẵn sàng đón Messi về lại Camp Nou.

Trong cuộc bầu cử vừa diễn ra. Laporta giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Victor Font khi nhận được hơn 68% số phiếu từ các thành viên, qua đó củng cố vị thế lãnh đạo tại đội bóng xứ Catalan.

Ngay sau khi tái đắc cử, Laporta đã đưa ra tuyên bố khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích: Barcelona luôn sẵn sàng chào đón Lionel Messi trở lại. Theo ông, mối liên kết giữa siêu sao người Argentina và CLB là điều không thể tách rời, và cánh cửa tại Camp Nou luôn rộng mở để Messi quay về bất cứ lúc nào.

Chủ tịch của Barcelona vừa tái đắc cử đã mong muốn Messi trở lại. Ảnh: EPA.

Laporta nhấn mạnh rằng Messi xứng đáng nhận được sự tri ân xứng tầm với những đóng góp vĩ đại trong quá khứ. Ông đề cập đến việc tổ chức một trận đấu chia tay chính thức cũng như dựng tượng vinh danh, tương tự như những huyền thoại hiếm hoi như Kubala hay Cruyff từng được tôn vinh tại sân vận động của Barca.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, câu chuyện về Messi liên tục được nhắc đến như một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Cựu HLV Xavi Hernandez từng công khai chỉ trích Laporta vì cho rằng ông không trung thực về kế hoạch đưa Messi trở lại vào năm 2023. Về phía Victor Font, đối thủ của Laporta, ông cũng từng kêu gọi Messi lên tiếng làm rõ, nhưng ngôi sao người Argentina vẫn giữ im lặng.

Messi giữ im lặng về việc tái xuất Barca. Ảnh: EPA.

Bên cạnh câu chuyện Messi, Laporta cũng thể hiện sự lạc quan về tương lai của Barcelona. Ông tin rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick cùng giám đốc thể thao Deco, đội bóng sẽ tiếp tục xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn. Đồng thời, việc hoàn thiện sân vận động mới vào giữa mùa giải được xem là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo nguồn tài chính và tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Laporta cũng khẳng định Barca sẽ tiếp tục duy trì vị thế ở đội nữ và cải thiện tình hình kinh tế CLB. Theo ông, những năm tháng tươi sáng vẫn đang chờ phía trước, và sự trở lại của Messi có thể trở thành biểu tượng cho một kỷ nguyên mới đầy hy vọng.