Neymar lại “không có cuộc gọi nhỡ” từ Carlo Ancelotti 17/03/2026 13:25

(PLO)- Không có tên trong danh sách tập trung tuyển Brazil giao hữu với Pháp và Croatia, nhưng siêu sao Neymar không thất vọng.

Neymar vốn nhiều lần được truyền thông Brazil gọi là “tiền đạo bị ghét nhất” Brazil. Tuy nhiên, danh sách đội tuyển quốc gia mà HLV Carlo Ancelotti công bố cho hai trận giao hữu với hai đội bóng châu Âu trên khiến fan và giới chuyên môn lo lắng. Ngược lại, Neymar rất bình thản.

Sau khi biết thông tin ông thầy Ý không gọi lên tuyển cho trận giao hữu với Pháp và Croatia, anh viết trên trang cá nhân của mình: “Tôi không thất vọng về điều này. Tôi thừa biết phong độ của tôi hiện nay chưa cao nên tôi không đáp ứng được những đòi hỏi rất cần của một nhà cầm quân”.

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti từ khi mới đến Brazil cũng đã nêu quan điểm về tuyển chọn cầu thủ luôn có phong độ cao nhất, không ai được “ăn bám” vào cái tên của mình. Và 2 năm dẫn dắt tuyển Brazil, chiến lược gia Ý luôn giữ phương châm này.

Riêng với Neymar thậm chí còn tỏ ra lạc quan để giải thích rằng, cánh cửa tuyển Brazil vẫn còn mở toang, và anh sẽ lại phong độ để có thể dự một World Cup cuối cùng của sự nghiệp.

Chân sút 34 tuổi còn tin tưởng anh sẽ chứng tỏ mình có phong độ cao và đến tháng 5... là đúng thời hạn.

Neymar không thất vọng và tin mình sẽ tìm lại phong độ cao nhất vào tháng 5, ngay trước thềm World Cup 2026.

Bất chấp HLV Ancelotti "không có cuộc gọi nhỡ" cho Neymar, các nhà chuyên môn, truyền thông xứ Samba đều cho rằng anh vẫn ở một đẳng cấp rất cao, và nên gọi vào đội tuyển. Họ quả quyết chỉ có Neymar mới có thể giải quyết khâu bàn thắng cho Brazil một cách ổn thỏa nhất, dù đang trong thời gian phong độ không cao. Hơn nữa, anh sẽ biết làm gì ở những thời điểm khó khăn của đội.

Nhưng điều quan trọng là HLV Carlo Ancelotti đang muốn Neymar có phong độ cao nhất ở tuyển Brazil tại World Cup 2026.