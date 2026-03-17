Nóng: Bất ngờ Iran vẫn quyết tâm đến Mỹ tham dự World Cup 17/03/2026 10:30

(PLO)- Giữa những căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang, tương lai của đội tuyển Iran tại World Cup 2026 đang trở thành chủ đề gây sốt làng bóng thế giới.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Windsor John khẳng định rằng Iran vẫn nằm trong danh sách các đội đủ điều kiện tham dự World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè này.

Phát biểu trước truyền thông, ông Windsor John cho biết Liên đoàn bóng đá Iran đến thời điểm hiện tại vẫn khẳng định sẽ đưa đội tuyển quốc gia tham dự Cúp thế giới 2026, giải đấu dự kiến được tổ chức tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Theo ông, AFC hy vọng Iran có thể vượt qua mọi trở ngại để góp mặt tại giải đấu.

Đội tuyển Iran đã giành vé chơi vòng chung kết Cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Ông John mô tả tình hình hiện tại là “một khoảnh khắc rất xúc động”, bởi nhiều ý kiến trái chiều đang xuất hiện liên quan đến khả năng Iran tham dự giải đấu. Tuy nhiên, vị lãnh đạo AFC nhấn mạnh rằng Iran đã giành quyền tham dự World Cup thông qua vòng loại, vì vậy liên đoàn châu Á mong muốn đội bóng này được thi đấu như các đội tuyển khác.

Những tranh cãi bắt đầu bùng lên sau khi xung đột quân sự giữa Iran với Mỹ và Israel nổ ra. Các cuộc tấn công qua lại khiến tình hình an ninh khu vực trở nên cực kỳ căng thẳng. Trong bối cảnh đó, vấn đề Iran thi đấu tại một giải đấu tổ chức ngay trên đất Mỹ trở thành câu hỏi lớn.

Người hâm mộ bóng đá Iran cuồng nhiệt. Ảnh: EPA.

Trước đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Iran Ahmad Donyamali từng tuyên bố đội tuyển nước này sẽ không tham dự World Cup nếu chiến tranh tiếp diễn. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh và cho rằng Iran có thể không đủ điều kiện góp mặt tại giải đấu.

Theo lịch thi đấu dự kiến của World Cup 2026, toàn bộ các trận đấu của đội tuyển Iran ở vòng bảng sẽ được tổ chức tại Mỹ. Điều này khiến câu chuyện về sự tham dự của Iran càng trở nên phức tạp khi yếu tố chính trị, an ninh và thể thao đang đan xen chặt chẽ.