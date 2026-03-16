Không thể đụng độ Yamal, Messi tức giận 16/03/2026 17:25

(PLO)- Lionel Messi đã bày tỏ sự thất vọng lớn sau khi trận “siêu chung kết” giữa Argentina và Tây Ban Nha, cuộc đối đầu được chờ đợi giữa hai nhà vô địch của châu Mỹ và châu Âu, bất ngờ bị hủy bỏ.

Theo nguồn tin được ESPN dẫn lại, đội trưởng Messi coi trận đấu này là cơ hội quan trọng để đội bóng thử nghiệm sức mạnh tuyển Argentina trước thềm World Cup 2026. Đây còn là màn so tài đầy hấp dẫn giữa lão tướng Messi và tiểu tướng Yamal của tuyển Tây Ban Nha.

Theo kế hoạch ban đầu, Argentina - nhà vô địch Copa America 2024 - sẽ chạm trán Tây Ban Nha, đội đăng quang Euro 2024, trong trận đấu mang tính biểu tượng giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới. Trận đấu dự kiến diễn ra tại Qatar vào ngày 27-3 và được xem như phiên bản tiếp theo của Finalissima, giải đấu nhằm xác định đội mạnh nhất giữa hai châu lục.

Nguồn tin của ESPN cho biết Messi đặc biệt coi trọng cuộc so tài này. Anh muốn tiếp cận trận đấu với tinh thần của một trận chung kết thực sự, xem đây là dịp để Argentina đánh giá lực lượng và phong độ trước khi bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu tại World Cup 2026. Theo nguồn tin này, Messi không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến quyết định hủy bỏ trận đấu.

Messi không thể có cuộc đụng độ "siêu kinh điển" với tiểu tướng Yamal của Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức đã đổ vỡ khi UEFA xác nhận trận đấu không thể diễn ra như dự kiến. Lý do chính đến từ tình hình an ninh phức tạp tại Trung Đông sau khi xung đột quân sự bùng phát giữa Mỹ, Israel và Iran. Những cuộc tấn công và phản ứng quân sự qua lại đã khiến khu vực vùng Vịnh rơi vào trạng thái căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động quốc tế, bao gồm cả các sự kiện thể thao.

UEFA cho biết việc gián đoạn không phận, cùng với các hạn chế đi lại trong khu vực, khiến Qatar không còn là địa điểm phù hợp tổ chức trận đấu. Trong tuyên bố chính thức, tổ chức này thừa nhận họ rất thất vọng khi hoàn cảnh chính trị và thời điểm không thuận lợi đã khiến hai đội bóng không thể tranh tài cho danh hiệu.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, UEFA đã cố gắng tìm nhiều phương án thay thế. Một trong những đề xuất là tổ chức trận đấu tại sân Santiago Bernabeu ở Madrid, với số lượng khán giả của hai đội được chia đều. Ngoài ra, UEFA cũng cân nhắc phương án thi đấu theo thể thức hai lượt trận, với một trận diễn ra tại Madrid và trận còn lại tổ chức ở Buenos Aires.

Đội trưởng Messi rất muốn có màn chạm trán nhà vô địch châu Âu nhưng không thể. Ảnh: EPA.

Tuy vậy, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã từ chối cả hai phương án. AFA sau đó đề xuất tổ chức trận đấu sau World Cup, nhưng phía Tây Ban Nha không thể sắp xếp lịch thi đấu phù hợp.

UEFA tiếp tục đưa ra giải pháp cuối cùng: nếu tìm được một địa điểm trung lập tại châu Âu, trận đấu có thể được tổ chức vào ngày 27-3 hoặc dời sang ngày 30-3. Tuy nhiên, đề xuất này cũng không nhận được sự đồng thuận.

Sau nhiều nỗ lực bất thành, UEFA buộc phải xác nhận việc hủy bỏ trận đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đối đầu được kỳ vọng giữa Argentina của Messi và Tây Ban Nha - trận cầu từng được xem là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất của bóng đá thế giới - sẽ không thể diễn ra như kế hoạch.