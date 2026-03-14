Carrick bị “đá xoáy”, Man United nóng mặt ở trận sinh tử với Aston Villa 14/03/2026 13:54

(PLO)- Man United đang bước vào một trận đấu mang ý nghĩa cực lớn trong cuộc đua Champions League khi họ chuẩn bị tiếp đón Aston Villa, đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng.

Trước cuộc chạm trán quan trọng này, HLV tạm quyền Michael Carrick khẳng định các cầu thủ Man United đang rất khao khát trở lại sân cỏ sau cú ngã bất ngờ ở vòng đấu trước.

Tuần trước, chuỗi trận ấn tượng của Carrick tại Old Trafford đã bị chặn đứng theo cách đầy cay đắng. Manchester United để thua Newcastle United dù đối thủ chỉ còn thi đấu với 10 người. Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 90 khi tiền đạo vào sân thay người William Osula thực hiện pha solo ngoạn mục trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Thất bại này là trận thua đầu tiên của Man United kể từ khi Carrick tạm quyền thay thế Ruben Amorim hồi tháng 1. Trước đó, chuỗi trận tích cực đã giúp “Quỷ đỏ” bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, vươn lên nhóm dẫn đầu và hiện đứng thứ ba tại Premier League.

HLV Carrick cùng các học trò tập trung vào màn đại chiến Aston Villa. Ảnh: EPA.

HLV Carrick thừa nhận cảm giác sau thất bại đầu tiên luôn khó chịu, nhưng ông xem đó là điều không thể tránh khỏi trong một mùa giải dài. Theo chiến lược gia người Anh, hầu hết các đội bóng đều phải trải qua những thời điểm như vậy và điều quan trọng là cách phản ứng sau thất bại.

Ông cho biết toàn đội đã dành cả tuần để phân tích trận thua trước Newcastle, rút kinh nghiệm và tập luyện với tinh thần rất tích cực. Carrick khẳng định bầu không khí trong phòng thay đồ vẫn rất tốt và các cầu thủ đang nóng lòng ra sân trở lại để chứng minh khả năng của mình.

Trong khi đó, thất bại của Man United lại khiến huyền thoại CLB Paul Scholes đưa ra một bình luận gây chú ý trên mạng xã hội. Cựu tiền vệ này viết trên Instagram rằng Carrick “chắc hẳn có điều gì đó đặc biệt” bởi đội bóng đã chơi không tốt trong bốn trận gần đây.

MU dốc sức cho cuộc đua Champions League. Ảnh: EPA.

Khi được hỏi về nhận xét này, Carrick tỏ ra khá bình thản. Ông cho rằng những dòng trạng thái trên mạng xã hội có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau và không muốn biến chúng thành vấn đề lớn. Theo Carrick, việc tồn tại nhiều quan điểm khác nhau là điều bình thường trong bóng đá và ông không quá bận tâm.

Trước trận gặp Aston Villa vào ngày 15-3, Man United cũng có thể đón tin vui về lực lượng. Tiền vệ Mason Mount đã trở lại tập luyện sau khi vắng mặt sáu trận gần nhất tại Premier League vì chấn thương.

Carrick đánh giá Mount là một cầu thủ quan trọng đối với đội bóng. Dù chưa hoàn toàn đạt trạng thái tốt nhất và mới chỉ tập luyện trong thời gian ngắn, sự trở lại của tiền vệ người Anh vẫn mang đến tín hiệu tích cực. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của Mount trước khi quyết định liệu anh có thể ra sân trong trận đấu quan trọng này hay không.