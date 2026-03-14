Lammens kể tên người hùng thầm lặng ở MU 14/03/2026 06:59

Thủ môn Senne Lammens của MU đã dần thích nghi với cuộc sống ở Premier League kể từ khi gia nhập từ Royal Antwerp vào mùa hè năm ngoái và ngôi sao người Bỉ này đã xây dựng được mối quan hệ thân thiết với một đồng đội.

Theo tờ Mirror (Anh), Senne Lammens đã hết lời ca ngợi thủ môn kỳ cựu Tom Heaton vì đã đóng vai trò quan trọng giúp anh nhanh chóng hòa nhập tại Manchester United. Lammens đã chứng tỏ là một bản hợp đồng tuyệt vời cho đội chủ sân Old Trafford, mang lại sự điềm tĩnh cho hàng phòng ngự sau sự ra đi của Andre Onana, và thủ môn người Bỉ cho biết Heaton là một yếu tố quan trọng trong những màn trình diễn của anh.

MU đã chiêu mộ Lammens từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng Anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè hồi tháng 9 năm ngoái. Anh là bản hợp đồng ít được chú ý nhất trong số các tân binh khác, khi Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha mới là những gương mặt nổi bật trên hàng công của MU.

Lammens đang chơi rất ổn định tại MU. ẢNH: Fozcast

Nhưng thủ môn 23 tuổi người Bỉ này đã thực sự tạo nên sự khác biệt kể từ khi tiếp quản vị trí số 1 từ Onana, người được cho mượn đến Trabzonspor sau một số màn trình diễn không ổn định. Lammens đã giữ sạch lưới 5 trận ở Ngoại hạng Anh và trở thành một người trấn giữ khung thành chắc chắn trong giai đoạn hồi sinh của MU dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Lammens là một phần của nhóm thủ môn tại MU, bao gồm cả thủ môn dự bị Altay Bayindir và thủ môn kỳ cựu dự bị thứ ba Heaton. Thủ môn 39 tuổi Tom Heaton trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của MU và trở lại Old Trafford vào năm 2021 để kết thúc sự nghiệp của mình.

Heaton đã đảm nhận vai trò cố vấn trong phòng thay đồ và Lammens tin rằng sự hướng dẫn của đàn anh Heaton là vô cùng quý giá. "Tom Heaton thực sự rất hữu ích". Lammens kể tên người hùng thầm lặng của MU khi chia sẻ với cựu thủ môn MU Ben Foster trên chương trình Fozcast, "Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong vài tuần đầu tiên, đặc biệt là giúp tôi làm quen dần.

Thật tuyệt khi có một người am hiểu sâu sắc về Ngoại hạng Anh, CLB này và mọi thứ liên quan, giúp đỡ tôi khi cần, đôi khi cũng giúp tôi thư giãn và vui đùa. Nhận được lời khen từ Tom Heaton, đó là một cảm giác rất tốt".

Senne Lammens dành rất nhiều lời khen cho Tom Heaton (trái). ẢNH: Ash Donelon



Cựu thủ môn của MU Ben Foster cũng chia sẻ ý kiến ​​vô cùng tích cực của mình về Heaton với tư cách là một thủ môn, trước khi Lammens nhắc lại quan điểm của anh về tính cách của Heaton. "Ngay cả đến hôm nay, ở tuổi gần 40 của Heaton, tôi vẫn có thể thấy anh ấy trong các buổi tập, vì vậy tôi chỉ có thể tưởng tượng anh ấy giỏi đến mức nào khi ở thời kỳ đỉnh cao", Senne Lammens nói.

"Đối với một người Bỉ, Tom Heaton thực sự không được công nhận nhiều trên thế giới . Đặc biệt, điều quan trọng nhất là, bất kỳ đồng đội nào bạn nói chuyện cùng - hoặc thậm chí cả những đồng đội hiện tại của Heaton trong các buổi tập - cách họ nói về anh ấy, những phẩm chất của anh ấy trên sân, nhưng hơn thế nữa là những phẩm chất của anh ấy ngoài sân cỏ, con người anh ấy.

Có lẽ lý do tình bạn của chúng tôi phát triển mạnh mẽ như vậy là vì chúng tôi khá giống nhau ở mọi khía cạnh - tôi thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa mình và Tom Heaton. Và điều ngược lại cũng đúng, anh ấy thường nói với tôi: "Cậu rất giống tớ hồi còn trẻ".

Tom Heaton gần như biết tôi đang nghĩ gì trong mọi tình huống, vì vậy đó cũng là cách anh ấy giúp đỡ tôi, có thể trong những tình huống khó khăn hơn, hoặc khi tôi đang làm rất tốt, trong những tình huống đó, anh ấy cố gắng giúp tôi không bị suy nghĩ quá nhiều".