Chấn động Barcelona bắt đầu đàm phán với Man City chiêu mộ Haaland 13/03/2026 12:17

Tiền đạo người Na Uy Erling Haaland còn hợp đồng với Manchester City đến năm 2034, nhưng điều đó không ngăn cản Barcelona bày tỏ sự quan tâm trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Erling Haaland là chủ đề được quan tâm giữa Manchester City và những người đang nhắm đến vị trí lãnh đạo Barcelona hôm thứ Tư. Victor Font, người đang hướng tới chức chủ tịch tiếp theo của Barcelona, dự định sẽ coi tiền đạo Haaland của Manchester City là mục tiêu hàng đầu nếu ông đánh bại đương kim chủ tịch Joan Laporta trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật tới, Mirror cho biết.

Erling Haaland, 25 tuổi, đã ký hợp đồng mới với Man City năm ngoái, giữ anh ở lại Etihad đến năm 2034. Tuy nhiên, tương lai của tiền đạo người Na Uy vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều, đặc biệt là khi chưa rõ liệu Pep Guardiola có còn dẫn dắt Man City mùa giải tới hay không.

Liệu Haaland có gia nhập Barca mùa tới? ẢNH: Maria Gracia Jimenez/Soccrates

Barca đang tìm kiếm một tiền đạo trong mùa hè này, khi Robert Lewandowski chuẩn bị rời khỏi nhà vô địch La Liga sau khi hợp đồng của anh hết hạn vào tháng sáu. Haaland từ lâu đã được coi là bản hợp đồng trong mơ của đương kim chủ tịch Barca Joan Laporta, nhưng người kế nhiệm tiềm năng Font đang muốn vượt lên trước đối thủ của mình.

Tờ Sport của Catalonia đưa tin rằng hai thành viên trong đội ngũ của Font, gồm Carles Planchart và Xavier Aguilar, đã có cuộc đàm phán với Ferran Soriano và Hugo Viana (giám đốc bóng đá) của Man City tại Madrid (Tây Ban Nha), nơi Man City sau đó đã thua Real Madrid 3-0 trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Hai bên đã thảo luận về một điều khoản cho phép Barcelona có quyền ưu tiên mua Haaland.

Bất kỳ thương vụ nào trong mùa hè này đều sẽ rất khó khăn, bởi Barcelona vẫn đang gặp khó khăn về tài chính và chưa hoàn tất việc cải tạo sân Nou Camp trị giá 1,25 tỉ bảng Anh. Tuy nhiên, một thành viên trong ban lãnh đạo của Laporta là Joan Soler gần đây khẳng định Barcelona "sẵn sàng" chiêu mộ những cầu thủ như Haaland và tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Cadena SER (Tây Ban Nha), Joan Soler tuyên bố: "Đúng vậy, chúng tôi có thể chiêu mộ những cầu thủ như Julian Alvarez hay Erling Haaland. Những thương vụ này sẽ tự sinh lời trong vòng 5 năm, và tình hình tài chính của Barcelona đã sẵn sàng cho điều đó".

Joan Soler nói thêm: "Tóm lại, Barca phải hết sức cẩn trọng về những cam kết liên quan đến cơ cấu lương của mình. Chúng tôi đã đặt ra cho mình một giới hạn và sẽ không vượt quá giới hạn đó. Chúng tôi phải ký hợp đồng với các cầu thủ theo giá thị trường trong khi vẫn phải để mắt đến cơ cấu lương của mình".

Tuy nhiên, việc có một tiền đạo mới không nhất thiết đồng nghĩa với việc Lewandowski sẽ phải rời khỏi Barcelona. Laporta, người đã đánh bại Font trong cuộc bầu cử chủ tịch Barca năm 2021, đã khẳng định rõ ràng hồi đầu tuần rằng ông muốn giữ chân tiền đạo 37 tuổi người Ba Lan thêm một mùa giải nữa.

Haaland và Lewandowski có là đồng đội tại Barcelona mùa tới? ẢNH: Adria Puig/Anadolu Agency

"Lewandowski là một cầu thủ rất tài năng và là một chân sút ghi bàn cừ khôi", chủ tịch Barcelona Joan Laporta giải thích, "Để thể hiện sự trân trọng của mình, tôi sẽ đề nghị anh ấy gia hạn hợp đồng thêm một năm.

Lewandowski đến đây vào thời điểm Barcelona rất khó khăn, và bất chấp thành tích của anh ấy ở Bayern Munich, anh ấy đã nỗ lực hết sức để đến Barcelona. Lewandowski đã hy sinh rất nhiều. Chúng ta sẽ xem Lewandowski muốn làm gì, nhưng tôi muốn Lewandowski ở lại thêm một năm nữa nếu anh ấy muốn".