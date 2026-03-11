Bi kịch nữ tuyển thủ Iran bật khóc, từ chối lên máy bay để xin tị nạn Úc 11/03/2026 17:04

Theo thông tin được tờ New York Post dẫn lại từ truyền thông Úc, nhiều cầu thủ của đội tuyển đã bật khóc khi rời Úc vào ngày 10-3, trong bối cảnh một số đồng đội của họ quyết định xin tị nạn để tránh quay về Iran.

Những hình ảnh tại sân bay cho thấy tâm trạng nặng nề của các cầu thủ khi chuẩn bị lên máy bay. Theo các nguồn tin được New York Post trích dẫn, ít nhất bảy thành viên của đội tuyển nữ Iran đã nộp đơn xin tị nạn tại Úc vì lo ngại họ có thể đối mặt với sự đàn áp nếu trở về quê nhà.

Một tình huống đặc biệt cũng được truyền thông Úc tiết lộ. Theo Đài Phát thanh Truyền hình Úc, một cầu thủ của đội tuyển nữ Iran đã thay đổi quyết định vào phút cuối tại sân bay Sydney. Cô từ chối lên máy bay và lựa chọn ở lại Úc để xin tị nạn, với hy vọng được đoàn tụ cùng những đồng đội đã đưa ra quyết định tương tự trước đó.

Hiện có 7 thành viên đội tuyển Iran đã được chấp thuận ở lại Úc tị nạn. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, phần lớn các thành viên còn lại của đội tuyển cuối cùng vẫn rời Úc. Họ được các quan chức của đội hộ tống lên chuyến bay sang Malaysia. Theo tờ Sydney Morning Herald, một số cầu thủ đã không kìm được nước mắt khi bước lên máy bay, cho thấy áp lực tâm lý lớn mà họ phải đối mặt sau giải đấu.

Chính phủ Úc cũng đã đưa ra những động thái đáng chú ý liên quan đến vấn đề này. Mới nhất, hai thành viên tuyển Iran đã được cấp thêm giấy phép tị nạn do lo ngại về sự an toàn nếu quay trở về. Trước đó, năm cầu thủ khác gồm Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh và Mona Hamoudi cũng đã được chính quyền Úc chấp thuận quy chế tị nạn.

Không dừng lại ở đó, một cầu thủ khác cùng một quan chức của đội tuyển nữ Iran sau đó cũng được phép ở lại Úc theo diện nhân đạo. Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke xác nhận rằng chính phủ nước này sẵn sàng hỗ trợ các thành viên của đội tuyển nếu họ mong muốn ở lại.

Các cô gái Iran đã chia tay Asian Cup 2026 sau ba trận thua vòng bảng. Ảnh: EPA.

Theo ông Burke, những người muốn xin visa nhân đạo (loại thị thực có thể dẫn đến quyền cư trú lâu dài) đều được chuẩn bị sẵn thủ tục để xử lý nhanh chóng. Các quan chức Úc cho biết nhiều thành viên đội tuyển đã được tách riêng tại sân bay Sydney để được thông báo đầy đủ về các lựa chọn trước khi rời Úc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Canberra, ông Burke nhấn mạnh rằng chính quyền Úc muốn đảm bảo mọi quyết định đều được đưa ra trong điều kiện không có áp lực. Các cầu thủ được tạo điều kiện để cân nhắc kỹ lưỡng và trao đổi với gia đình trước khi lựa chọn tương lai của mình.

Lo ngại về sự an toàn của các cầu thủ Iran bắt đầu xuất hiện sau trận đấu mở màn giải đấu với Hàn Quốc, khi đội tuyển nữ Iran từ chối hát quốc ca. Sau sự việc này, một số chương trình trên truyền hình nhà nước Iran đã chỉ trích đội tuyển và thậm chí gọi họ là “những kẻ phản bội thời chiến”, khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt chú ý đến tình cảnh của các cầu thủ.