Tôi được mệnh danh là chân sút xuất sắc nhất của MU trong nhiều năm 10/03/2026 07:29

(PLO)- "Tôi được mệnh danh là chân sút xuất sắc nhất của MU trong nhiều năm – tôi sẽ không bao giờ quên cách mình được đối xử", đó là ai?

Một cựu thần đồng của MU - người từng được coi là chân sút xuất sắc nhất của "quỷ đỏ" - đã chia sẻ về cách anh được đối xử trong thời gian thi đấu tại Old Trafford, tờ Mirror (Anh) đưa tin Giuseppe Rossi gia nhập MU khi còn là một thiếu niên với cả "thế giới nằm trong tầm tay" - và một lời tán dương đầy sức thuyết phục từ chính HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Hiện đã 39 tuổi, cựu tuyển thủ quốc tế người Ý này đã gia nhập đội một của Manchester United khi mới 17 tuổi vào năm 2004 sau khi chuyển đến Manchester từ Parma, nơi anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Khả năng dứt điểm sắc bén và kỹ thuật điêu luyện của Rossi trong các buổi tập đã không bị bỏ qua, khiến Sir Alex Ferguson đưa ra một so sánh táo bạo với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội chủ sân Old Trafford: Paul Scholes. Đáng chú ý, Scholes chơi ở vị trí tiền vệ, còn Rossi là tiền đạo.

Vào thời điểm đó, Fergie, người rất ấn tượng với Rossi, tuyên bố: "Nếu bạn hỏi tôi ai là tiền đạo cuối cùng có tiềm năng như Rossi trưởng thành từ lò đào tạo của chúng tôi, thì tôi chắc chắn sẽ nói là Scholesy. Họ là những mẫu cầu thủ khác nhau nhưng có khả năng tương đồng".

Sir Alex Ferguson rất vui trong ngày Rossi ký hợp đồng với MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào Rossi", HLV huyền thoại người Scotland của MU Sir Alex Ferguson nói thêm, "Cậu ấy đã thể hiện, đặc biệt là trong các buổi tập luyện, một khả năng tuyệt vời".

Đối với một tiền đạo trẻ đang cố gắng khẳng định tên tuổi, việc được so sánh với Scholes - người sau này đã ghi được 155 bàn thắng từ vị trí tiền vệ và giành 11 chức vô địch Ngoại hạng Anh - là lời khen ngợi tuyệt vời nhất.

Rossi có trận ra mắt đội một MU vào tháng 11 năm 2004, vào sân thay David Bellion ở những phút cuối trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh gặp Crystal Palace. Gần một năm sau, Rossi gây ấn tượng mạnh mẽ trên đấu trường Premier League, vào sân thay tiền đạo số 1 của MU lúc bấy giờ là Ruud van Nistelrooy trong trận gặp Sunderland và ghi bàn chỉ chín phút sau đó, ấn định chiến thắng 3-1.

Mặc dù cùng chung phòng thay đồ với những siêu sao như Paul Scholes, Gary Neville , Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo, Giuseppe Rossi khẳng định không hề có sự phân cấp thứ bậc nào trong cách Sir Alex Ferguson quản lý các cầu thủ của mình.

Rossi có rất nhiều tiềm năng nhưng đáng tiếc là chưa bao giờ tỏa sáng tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trả lời phỏng vấn tờ Corriere dello Sport (Ý), Rossi đã tiết lộ khía cạnh nhân văn của ông chủ nổi tiếng nóng tính: "Ông ấy (Ferguson) đối xử với tôi như con trai. Ông ấy đối xử với mọi người như vậy. Tôi đã kỳ vọng ông ấy sẽ thể hiện một phẩm chất thần thánh nào đó ngay cả trong thái độ đối với người khác. Thay vào đó, ông ấy là một người dễ tính. Ông ấy bảo vệ mọi cầu thủ và đối xử với mọi người như nhau".

Cuối cùng, sự cạnh tranh khốc liệt cho các vị trí trên hàng công của MU đã khiến Rossi phải tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên ở nơi khác. Một thời gian cho mượn tại Newcastle vào đầu mùa giải 2006 - 2007 chỉ mang về cho Rossi một bàn thắng trong 13 lần ra sân, trước khi anh có một quãng thời gian cho mượn thành công hơn nhiều trở lại Parma, nơi anh ghi được 9 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo trong 20 trận đấu.

Khi trở lại Manchester, con đường vào đội một của Rossi vẫn bị cản trở - với Rooney và Ronaldo luôn là những nhân tố không thể thiếu trên hàng công của MU, cùng với sự xuất hiện của Carlos Tevez từ West Ham - dẫn đến việc anh bị bán đứt cho Villarreal.

Rossi (trái) chơi trong giai đoạn đỉnh cao của MU với rất nhiều ngôi sao. ẢNH: MIRROR/GETTY

Rossi đã có sáu năm thi đấu xuất sắc tại Tây Ban Nha, khẳng định vị thế là một trong những chân sút nguy hiểm nhất La Liga trước khi những chấn thương không may làm gián đoạn thời kỳ đỉnh cao của anh. Sau đó, anh thi đấu cho Fiorentina, Genoa, Real Salt Lake và SPAL trước khi chính thức giải nghệ vào tháng 7 năm 2023.

Mặc dù sự nghiệp của Rossi tại Manchester United không đạt đến đỉnh cao như Sir Alex Ferguson từng dự đoán, nhưng những kỷ niệm về thời gian tại Old Trafford - và về người HLV huyền thoại đã tin tưởng anh - vẫn ấm áp như thuở ban đầu sau gần hai thập kỷ.