Vì sao FAM không xin lỗi vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia? 08/03/2026 12:15

Ngay cả sau phán quyết cuối cùng của tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) giữ nguyên án phạt treo giò 12 tháng trong vụ sai phạm 7 cầu thủ nhập tịch dạng di sản, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi công khai nào tới người dân Malaysia, tờ New Straits Time (Malaysia) đưa tin.

Nhà phê bình bóng đá Malaysia Zack Rahim đặt câu hỏi: "CAS đã nói rằng các bạn đã sai. Nhưng FAM thậm chí còn chưa hề nói một lời xin lỗi nào. Tại sao điều đó lại khó đến vậy?".

Ông Zack đã chỉ ra hậu quả của vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia và nói: "Tôi gần như chắc chắn Malaysia sẽ mất sáu điểm trong vòng loại Asian Cup". Mặc dù Malaysia đã đánh bại tuyển Việt Nam (4-0) và Nepal (2-0) ở vòng loại Asian Cup 2027 trước đó, nhưng kết quả dự kiến ​​sẽ bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hủy bỏ sau phán quyết của CAS.

Hôm thứ Năm, CAS đã giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ mà FIFA áp đặt lên FAM và lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sau khi FAM kháng cáo. FIFA đã xử phạt FAM và 7 cầu thủ này vì làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

FAM dường như không phục phán quyết cuối cùng của CAS. ẢNH: NST

"Đây không chỉ là vấn đề trừng phạt. Điều này đe dọa đến uy tín của bóng đá, các cầu thủ và công tác phát triển cầu thủ trẻ của chúng ta". Nhà phê bình Zack cũng chỉ trích FAM vì đã không trực tiếp thông báo cho công chúng về những sai sót đã xảy ra và cách thức mà FAM sẽ khắc phục chúng.

"Ngay cả tuyên bố mới nhất của FAM cũng không có lời xin lỗi. 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu, không một lời xin lỗi. Đây là một sự sỉ nhục đối với người hâm mộ và cộng đồng bóng đá", Nhà phê bình bóng đá Malaysia Zack Rahim thẳng thừng tuyên bố.

Trước đó, ngay sau khi có phán quyết của CAS vào ngày 5-3, FAM cho rằng phán quyết này là không công bằng. FAM xác nhận đơn kháng cáo của họ đã bị CAS bác bỏ, trong khi đơn kháng cáo của bảy cầu thủ nhập tịch được chấp thuận một phần.

"Các hình phạt đối với các cầu thủ đã được sửa đổi, mặc dù họ vẫn bị cấm thi đấu thêm tám tháng nữa", FAM cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (5-3). Tuy nhiên, FAM cho rằng các hình phạt "có vẻ không tương xứng, đặc biệt khi so sánh với các hình phạt được áp dụng trong các trường hợp tương tự trước CAS", khiến FAM đặt câu hỏi rằng họ có đang bị đối xử khác biệt hay không và nếu có thì tại sao?