Phản ứng khó tin của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 07/03/2026 13:55

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang chìm trong một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử khi 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến scandal gian lận tư cách thi đấu vẫn giữ im lặng hoàn toàn sau phán quyết mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Thay vì phản ứng "vô tội" mạnh mẽ như trước đây, sự im lặng kéo dài của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trên mạng xã hội khiến người hâm mộ càng thêm phẫn nộ và đặt ra nhiều câu hỏi về những gì thực sự đã xảy ra phía sau hậu trường.

Những cầu thủ bị nhắc đến trong vụ việc gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Tất cả từng khoác áo đội tuyển Malaysia sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch, nhưng sau khi FIFA phát hiện dấu hiệu bất thường trong hồ sơ, họ đã bị điều tra và nhận án kỷ luật nghiêm khắc.

Theo phán quyết vừa được công bố, CAS đã xem xét đơn kháng cáo từ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch nói trên. Dù một số chi tiết trong án phạt được điều chỉnh, cơ quan trọng tài thể thao cao nhất thế giới vẫn giữ nguyên lệnh cấm thi đấu chính thức kéo dài 12 tháng mà FIFA áp đặt trước đó.

Các ngoại binh nhập tịch Malaysia và FAM đang phải chịu lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: TNST.

Điều khiến dư luận chú ý là sau khi phán quyết được đưa ra, các tài khoản mạng xã hội của những cầu thủ này gần như “đóng băng”. Những bài đăng gần nhất của họ chỉ liên quan đến các trận đấu cấp CLB trước đây, và không ai đưa ra bất kỳ bình luận hay lời giải thích nào về scandal đang làm rung chuyển bóng đá Malaysia.

Trong số đó, tiền đạo Rodrigo Holgado gây chú ý nhiều nhất. Người hâm mộ phát hiện tài khoản Instagram của anh đã biến mất hoàn toàn. Dù chưa rõ thời điểm chính xác tài khoản này bị xóa, động thái đó nhanh chóng làm dấy lên hàng loạt suy đoán trong cộng đồng người hâm mộ.

Holgado từng là cái tên nổi bật khi vụ bê bối mới bắt đầu lộ diện. Vào tháng 9-2025, FIFA công bố các lệnh trừng phạt đối với nhóm cầu thủ sau khi phát hiện giấy tờ giả được sử dụng nhằm chứng minh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Tiền đạo gốc Argentina khi đó vừa có màn ra mắt đáng nhớ trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup và thậm chí còn ghi bàn trong trận đấu này.

Bóng đá Malaysia bị phát hiện sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong hai trận thắng Nepal và Việt Nam ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: EPA.

Sau khi án cấm được ban hành, Holgado không còn xuất hiện trong bất kỳ trận đấu chính thức nào. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với những cầu thủ khác trong danh sách bị kỷ luật.

Vụ việc lần đầu bị phanh phui khi FIFA xác định rằng hồ sơ nhập tịch của bảy cầu thủ nước ngoài có dấu hiệu gian lận. Hệ quả là tất cả họ đều bị cấm thi đấu một năm, trong khi Liên đoàn bóng đá Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời bị yêu cầu hợp tác trong các cuộc điều tra tiếp theo.

Việc các cầu thủ tiếp tục im lặng sau phán quyết của CAS càng khiến tranh cãi trên mạng xã hội bùng lên mạnh mẽ. Người hâm mộ đang lật lại những bài đăng cũ, phân tích từng chi tiết và chờ đợi một lời giải thích rõ ràng từ những người trong cuộc.