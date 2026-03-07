Nhớ trận tuyển Việt Nam gặp Đài Loan 4 năm trước tại Ấn Độ 07/03/2026 06:09

4 năm trước, giữa đại dịch COVID-19, tuyển nữ Việt Nam thắng Đài Loan sát nút 2-1 để lấy tấm vé đi World Cup 2023. Và bây giờ, tuyển Việt Nam mới gặp lại Đài Loan ở một trận đấu cực kỳ quan trọng lúc 12 giờ 7-3 tại Perth (Úc) ở giải Asian Cup 2026, cũng là vòng loại World Cup 2027.

Bốn năm về trước tại Ấn Độ, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp vô vàn khó khăn khi đất nước Ấn Độ vừa qua đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, tuyển nữ Việt Nam cũng có nhiều ca dương tính với COVID-19...

Vòng Play off tranh vé World Cup 2023 tại Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, thắng Đài Loan 2-1.

Lần đó chỉ có 3 đội thua ở tứ kết Asian Cup 2022 dự tranh vòng Play off tranh tấm vé duy nhất đi World Cup 2023, vì sao? Vì lúc đó, Úc cũng bị loại tại tứ kết, nhưng Úc là đồng chủ nhà World Cup 2023 nghiễm nhiên có suất chính thức nên AFC loại Úc ra.

Bích Thùy từng ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển nữ Việt Nam có vé World Cup 2023 ở Ấn Độ 4 năm về trước. Ảnh: CTP

Trước trận Việt Nam - Đài Loan, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có con đường thắng mới giành tấm vé duy nhất vòng Play off đi World Cup 2023. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 2- 0, còn Đài Loan thắng Thái Lan 3-0.

Tuyển nữ Việt Nam nêu quyết tâm cực cao. Ngay phút thứ 7 thì trung vệ Chương Thị Kiều lên tham gia tấn công và có bàn thắng bằng pha đánh đầu cận thành. Phút 50, Su Yu Hsuan lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đài Loan “đổ bê tông” ngay tức khắc để bảo vệ tỉ số này, khi tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế “lưng dựa tường”. Và chỉ 6 phút sau bàn san bằng của Đài Loan thì Bích Thùy trở thành người hùng khi ghi bàn thắng phút 56 để giúp tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan 2-1 lấy vé đi World Cup 2023.

Tại giải lần đó, Bích Thùy là ngôi sao sáng, là đầu tàu ghi những bàn thắng mang tính quyết định, trong đó có bàn gỡ hòa cho tuyển nữ Việt Nam vào cuối trận trong trận hòa Myanmar 2-2 ở vòng bảng. Việt Nam ưu thế hơn Myanmar nhờ ít hơn một bàn thua để vào tứ kết.

Hầu hết những trụ cột của tuyển nữ Việt Nam nay vẫn còn, ngoại trừ trung vệ Chương Thị Kiều, phía Đài Loan cũng thế.

Nay tuyển Việt Nam chạm trán Đài Loan lúc 12 giờ ngày 7-3. Lượt trận đầu bảng C ngày 4-3, Đài Loan kiên cường chống đỡ mãi đến phút 61, Nhật Bản mới có bàn trong chiến thắng 2-0. Đài Loan nay vẫn thế, cầu thủ khỏe, chơi bóng thông minh, kỹ thuật tinh tế hệt tuyển Trung Quốc. Thua trận đầu, Đài Loan ở vào thế “lưng dựa tường”, phải thắng tuyển nữ Việt Nam để tiếp tục duy trì tranh ngôi nhì bảng, không được thì phải là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Nói chung trận đấu mang ý nghĩa một mất, một còn cho cả hai dù phía Việt Nam trận đầu đã có 3 điểm khi thắng Ấn Độ 2-1. Đài Loan hay, khỏe am hiểu tuyển nữ Việt Nam, đây là trận đấu đáng xem và cũng có thể gọi là trận chung kết bảng theo một nghĩa nào đó để giành vị trí thứ nhì sau Nhật Bản.