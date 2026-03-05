Sốc: Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 ngay trước trận tái đấu 05/03/2026 20:16

(PLO)- Ngày 5-3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã công bố phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ bê bối nhập tịch gây tranh cãi của bóng đá Malaysia, qua đó giữ nguyên các án phạt mà FIFA từng áp đặt đối với FAM cùng bảy cầu thủ được gọi là “cầu thủ di sản”.

Theo quyết định được công bố tại Lausanne (Thụy Sĩ), CAS bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng như của bảy cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Tất cả vẫn phải chấp hành lệnh cấm thi đấu 12 tháng do liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả mạo nhằm chứng minh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia.

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2025 khi FAM tiếp cận các cầu thủ này và đề nghị họ nhập quốc tịch Malaysia để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Theo hồ sơ ban đầu, các cầu thủ được cho là có nguồn gốc liên quan đến Malaysia nên có thể hợp thức hóa thủ tục thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra sau đó đã phát hiện nhiều tài liệu được sử dụng trong hồ sơ xác minh tư cách thi đấu là giả mạo.

Trong bản kết luận, CAS xác nhận quá trình nhập tịch và xác minh điều kiện thi đấu đã sử dụng những giấy tờ không hợp lệ, dù thực tế các cầu thủ này không có mối liên hệ huyết thống hay pháp lý rõ ràng với Malaysia. Điều này khiến FIFA trước đó phải ra án kỷ luật nghiêm khắc.

CAS giữ nguyên án treo giò 1 năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: TNST.

Ban đầu, FIFA đình chỉ các cầu thủ khỏi toàn bộ hoạt động bóng đá và phạt mỗi người 2.000 Franc Thụy Sĩ. Sau quá trình xét xử và kháng cáo, CAS đánh giá rằng hành vi vi phạm đã được chứng minh rõ ràng và mức án cấm thi đấu 12 tháng là hợp lý. Tuy vậy, tòa cũng điều chỉnh một phần khi cho phép các cầu thủ vẫn được tập luyện cùng CLB trong thời gian bị đình chỉ, dù họ vẫn bị cấm tham gia mọi trận đấu chính thức.

Đối với FAM, CAS giữ nguyên mức phạt tài chính 350.000 Franc Thụy Sĩ. Liên đoàn bóng đá Malaysia thừa nhận có những thiếu sót trong khâu quản lý và cho rằng các cầu thủ chỉ cung cấp những giấy tờ theo yêu cầu từ phía liên đoàn. Dù vậy, hội đồng trọng tài kết luận mức phạt là phù hợp và không có cơ sở để giảm nhẹ.

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 5-3-2026, nhưng khoảng thời gian các cầu thủ đã bị đình chỉ tạm thời từ ngày 25-9-2025 đến ngày 26-1-2026 sẽ được tính vào thời gian thi hành án. CAS cho biết bản án chi tiết bằng văn bản sẽ được công bố sau.

AFC sẽ quyết định xử phạt đội tuyển Malaysia tương tự cách FIFA đã làm ở các trận giao hữu. Ảnh: TNST.

Phán quyết này kéo theo hệ quả lớn đối với vòng loại AFC Asian Cup 2027. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường trong trận cuối bảng F. Tuy nhiên, sau khi CAS giữ nguyên kết luận về việc sử dụng hồ sơ giả, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhiều khả năng sẽ áp dụng biện pháp tương tự FIFA.

Trước đó, FIFA đã xử Malaysia thua 0-3 ở ba trận giao hữu có liên quan đến các cầu thủ vi phạm. Vì vậy, AFC không có lựa chọn khác ngoài việc áp dụng cùng nguyên tắc kỷ luật đối với các trận đấu thuộc thẩm quyền của mình. Điều này đồng nghĩa hai trận thắng của Malaysia trước Việt Nam (4-0) và Nepal (2-0) ở vòng loại Asian Cup bị hủy kết quả và chuyển thành các trận thua 0-3.

Nếu kịch bản này được AFC xác nhận trong thời gian tới, bảng F sẽ đảo chiều. Đội tuyển Việt Nam khi đó sẽ vươn lên dẫn đầu bảng và chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra. Đây sẽ là bước ngoặt lớn của bảng đấu, đồng thời biến trận Việt Nam - Malaysia cuối tháng 3 thành cuộc đối đầu mang tính thủ tục.