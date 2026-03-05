Tuyển Việt Nam vạn sự như ý, HLV Mai Đức Chung vẫn nói ăn may 05/03/2026 12:57

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam có màn khởi đầu như mơ tại vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 khi đánh bại đội tuyển nữ Ấn Độ 2-1 ở lượt trận mở màn bảng C, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn rất khiêm tốn.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Ấn Độ diễn ra trên sân Perth (Úc) chứng kiến màn tỏa sáng của tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự với cú đúp quan trọng giúp đội bóng áo đỏ giành trọn 3 điểm.

Sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời thừa nhận đây là trận đấu không dễ dàng. Theo ông, hai đội đã tạo ra thế trận khá cân bằng và chiến thắng có phần nghiêng về Việt Nam nhờ sự may mắn cùng bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Nhà cầm quân kỳ cựu cho rằng kết quả này có ý nghĩa lớn đối với toàn đội trong hành trình phía trước tại giải đấu. Ông cũng chia sẻ quá trình chuẩn bị của đội tuyển gặp đôi chút bất lợi do phần lớn thời gian sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cầu thủ chủ yếu tập luyện nội bộ và thiếu những trận đấu cọ xát thực sự. Điều đó khiến cảm giác thi đấu ở trận ra quân chưa đạt trạng thái tốt nhất.

HLV Mai Đức Chung khiêm tốn sau trận ra quân thắng lợi. Ảnh: TAFC.

Trên sân, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tự tin và sớm tạo được lợi thế. Trong hiệp một, Vạn Sự đã ghi bàn mở tỷ số bằng một cú sút đẹp mắt. Bước sang hiệp hai, các học trò của HLV Mai Đức Chung tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn và duy trì sức ép lên phần sân đối phương.

Tuy nhiên, Ấn Độ đã cho thấy sự kiên cường khi tìm được bàn gỡ hòa do công của Sanfida Nongrum. Bàn thắng này khiến cục diện trận đấu trở nên căng thẳng khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung khẳng định ông chưa từng nghi ngờ khả năng giành chiến thắng của các học trò, ngay cả khi đội nhà bị san bằng tỷ số.

Theo ông, các cô gái Việt Nam đã giữ được sự bình tĩnh và tiếp tục duy trì lối chơi của mình. Khả năng kiểm soát bóng của đội vẫn tốt hơn so với đối thủ, chỉ có điều các cơ hội chưa được tận dụng hiệu quả. Ông tin rằng nếu duy trì được nhịp độ tấn công, bàn thắng quyết định sẽ sớm xuất hiện.

Dương Thị Vân bền bỉ giữa sân. Ảnh: TAFC.

Niềm tin đó đã trở thành hiện thực ở những phút bù giờ cuối cùng. Ngân Thị Vạn Sự một lần nữa tỏa sáng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, mang về 3 điểm quý giá cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng muộn khiến khán đài nơi có đông đảo cổ động viên bùng nổ.

HLV Mai Đức Chung cho biết sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ đã tiếp thêm nguồn năng lượng lớn cho các cầu thủ. Ông gửi lời cảm ơn những khán giả đã có mặt trên sân để tiếp lửa cho đội tuyển trong trận đấu mở màn quan trọng này. Theo ông, tinh thần từ khán đài đã giúp các cầu thủ thêm quyết tâm trong giai đoạn khó khăn của trận đấu.

Trong khi đó, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết toàn đội đã thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao. Cầu thủ sinh năm 2001 chia sẻ rằng ban huấn luyện đã chuẩn bị chiến thuật phù hợp trước trận và các cầu thủ đã cố gắng thực hiện tốt đấu pháp được đề ra.

Ngân Thị Vạn Sự cùng đồng đội khởi đầu như ý. Ảnh: TAFC.

Sau khi bị gỡ hòa, toàn đội nhanh chóng động viên lẫn nhau để giữ vững tinh thần thi đấu. Theo Vạn Sự, các cầu thủ hiểu rằng trận đấu vẫn còn thời gian và chỉ cần tiếp tục nỗ lực thì cơ hội ghi bàn sẽ đến.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng đội tuyển nữ Ấn Độ Amelia Valverde cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò. Bà thừa nhận đội bóng khởi đầu chưa tốt và để thủng lưới sớm, nhưng màn trình diễn trong hiệp hai đã cải thiện rõ rệt.

HLV Valverde nuối tiếc khi Ấn Độ thua phút bù giờ. Ảnh: TAFC.

Nhà cầm quân người Costa Rica cho rằng trong nhiều thời điểm, Ấn Độ thậm chí chơi ngang ngửa với Việt Nam. Tuy vậy, bà cũng thừa nhận bàn thua quyết định ở cuối trận đến từ sai lầm của đội nhà. Theo bà, trận đấu này mang lại nhiều bài học quan trọng, đặc biệt là việc duy trì sự tập trung ở những thời điểm then chốt.

Dù kết quả cuối cùng không như mong muốn, Amelia Valverde vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi họ chiến đấu bền bỉ trong suốt 90 phút và không có dấu hiệu suy giảm thể lực. Bà tin rằng đội tuyển nữ Ấn Độ sẽ rút kinh nghiệm từ trận đấu này để tiếp tục cải thiện ở những vòng đấu tiếp theo của giải.