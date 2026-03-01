Lá thăm nghiệt ngã đưa tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan ở giải Đông Nam Á 01/03/2026 16:06

(PLO)- Chiều 1-3 tại Nonthaburi, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành bốc thăm chia bảng Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 trong sự quan tâm lớn của khu vực, đặc biệt là màn tái ngộ giữa tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tham dự buổi lễ là Phó Chủ tịch Trần Anh Tú. Kết quả đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Đông Timor.

Theo VFF, đây là bảng đấu nhiều thử thách cho các tuyển thủ Việt Nam. Trong đó, Thái Lan với lợi thế sân nhà và bề dày thành tích ấn tượng tiếp tục là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Đội bóng xứ Chùa Vàng nhiều năm qua luôn giữ vị thế hàng đầu khu vực và sở hữu lối chơi kỹ thuật, tốc độ.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú tại lễ bốc thăm giải Futsal Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, Myanmar nổi tiếng với phong cách thi đấu quyết liệt, giàu thể lực và thường gây khó khăn cho các đối thủ mạnh. Đông Timor bị xem là đội yếu hơn, nhưng vẫn có thể tạo ra bất ngờ.

Đáng chú ý, futsal Việt Nam và Thái Lan dường như có “cái duyên” đặc biệt khi liên tục chạm mặt nhau từ vòng bảng ở nhiều giải gần đây. Tại hai kỳ futsal châu Á 2024 và 2026, hai đội cũng từng chung bảng, tạo nên những màn so tài căng thẳng.

2 bảng đấu ở giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Ở bảng B, đương kim vô địch Indonesia sẽ cạnh tranh với Úc, Malaysia, Campuchia và Brunei. Sự góp mặt của Úc và Malaysia hứa hẹn khiến cuộc đua vào bán kết trở nên khó lường.

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 5-4 đến 11-4 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi. Sau vòng bảng từ ngày 5 đến 7-4, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết ngày 9-4, trước khi tranh chức vô địch vào 11-4.