Giải Vô địch futsal nữ Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam đánh bại Philippines, sống lại hy vọng đi tiếp 25/02/2026 15:45

(PLO)- Sau khi thua Úc 0-2, tuyển Việt Nam đánh bại Philippines 2-0, chờ tấm vé bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á sau trận gặp Myanmar ngày 26-2.

Tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch giải đấu sau trận ra quân bảng B thua Úc 0-2, đã siết lại đội hình để qua mặt Philippines 2-0.

Hai bàn thắng của các cô gái Việt Nam do công Thanh Ngân ghi phút thứ 5 và Biện Thị Hằng ghi phút 37. Thầy trò Nguyễn Đình Hoàng sống lại hy vọng tranh tốp 2 vào bán kết.

Trần Thị Thùy Trang vui mừng cùng Biện Thị Hằng khi "dọn cỗ" cho đàn em ghi bàn ấn định 2-0 cho Việt Nam. Ảnh: TAF.

Đội tuyển nữ Philippines vừa dự World Cup Futsal nữ 2025 với tư cách chủ nhà ngay trước thềm SEA Games 33 hồi cuối năm 2025. Tuy nhiên, trình độ của Philippines chưa có gì đáng nói, dẫu HLV của họ là ông Rafael Merino nổi tiếng người Tây Ban Nha. Ông đến Philippines để đào tạo và huấn luyện vào đầu năm 2025.

Với tuyển nữ Việt Nam sau trận đầu thua Úc đã rơi vào thế “lưng dựa tường” nên đã dốc hết sức để thắng Philippines, một đội bóng có thời gian tập chơi futsal không lâu. Nếu các chân sút Việt Nam may mắn hơn thì con số bàn thắng không chỉ dừng lại ở số 2 mà có thể 4 hoặc 5.

Dẫu sao tuyển nữ Việt Nam cũng sáng cửa vào tốp 2 để đến với bán kết.

Lúc 13 giờ 30 ngày 26-2, thầy trò Nguyễn Đình Hoàng chơi trận cuối vòng bảng gặp Myanmar với nhiệm vụ duy nhất là giành chiến thắng.