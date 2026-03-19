Vòng Play off Asian Cup 2026 ngày 19-3: Tuyển Philippines có số hưởng, còn Uzbekistan lại cho mình may mắn 19/03/2026 06:01

(PLO)-Tuyển Philippines thắng "kèo dưới" Uzbekistan là lấy vé đi World Cup 2027, nhưng đội bóng Trung Á lại lạc quan.

Hai trận Play off tranh 2 vé đi World Cup 2027 môn bóng đá nữ diễn ra ngày 19-3 lần lượt: Uzbekistan - Philippines (10 giờ), Đài Loan - Triều Tiên (16 giờ). Tuyển Philippines có số hưởng, còn Uzbekistan lại cho rằng mình may mắn.

Hai đội thua của hai cặp Play off này vẫn còn cơ hội đi tranh vòng Play off liên khu vực. Tuyển nữ Philippines là đội tuyển chỉ ở vào trung bình của châu Á. Sáng 19-3, cụ thể lúc 10 giờ, nếu đánh bại đối thủ Trung Á là Philippines có vé dự kỳ World Cup thứ nhì liên tiếp, sau World Cup 2023.

Tuyển nữ Philippines dùng đội hình 2 đá tứ kết và thua Nhật Bản 0-7,nay đội A sẽ chạm trán Uzbekistan. Ảnh: AFC

Trong khi đó, tuyển nữ Uzbekistan cho là mình may mắn khi tranh vé World Cup với Philippines. Thật vậy, với việc tranh vé World Cup ngoài tuyển Philippines có số hưởng thì rõ ràng đây cũng là cơ hội lớn cho “kèo dưới” Uzbekistan. Tranh chiếc vé đi World Cup chẳng bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với đội không mạnh như Uzbekistan, nhưng cơ hội thắng cho Uzbekistan vẫn có nếu có đấu pháp hợp lý, tự tin và may mắn.

Uzbekistan dẫu biết Philippines hay hơn nhưng họ coi mình cũng có cơ hội thắng để đoạt vé đi World Cup. Ảnh: AFC

HLV Kotryna Kulbyte (người Lithuania) của Uzbekistan vẫn lạc quan phân tích cơ hội đi World Cup 2027 theo cách trên, bà nói: “Vẫn biết Philippines rất mạnh, nhưng đây là đối thủ chúng tôi có thể tiếp cận được cơ hội vì đây là giải châu Á và vòng loại World Cup, Uzbekistan may mắn. Nếu Uzbekistan có vé đi World Cup 2027 thì tuyệt vời vì VCK Asian Cup tới, chúng tôi là chủ nhà”.

Chiến lược gia người Lithuania cũng thừa nhận toàn đội có cái khó là bị ám ảnh bởi trận thua tứ kết Asian Cup 2026 (cũng là vòng loại World Cup 2027) trước Hàn Quốc 0-6.

Tuy nhiên, Philippines chơi đội hình B cũng thua Nhật Bản 0-7 ở tứ kết đấy thôi, thầy trò Mark Torcaso dưỡng sức để “mai phục” Uzbekistan.

Có thể Uzbekistan quật khởi nhưng rất khó có cơ hội đánh bại Philippines, vì đội này rất quái, nhiều cầu thủ chơi bóng ở Mỹ, HLV Torcaso cũng có thuận lợi khi Úc là quê hương của ông.

Dự đoán: Philippines thắng 2-1

Đài Loan (xanh) chạm trán với Triều Tiên lại quá ít cơ hội. Ảnh:AFC

Ở trận Play off thứ nhì, Triều Tiên chạm trán Đài Loan. Triều Tiên dẫu bị loại ở tứ kết sau trận thua chủ nhà Úc 1-2, nhưng trận đó Triều Tiên chơi ngang ngửa trước chủ nhà với dàn cầu thủ đang đá ở Anh. Vòng bảng Triều Tiên cũng thể hiện không thua kém Trung Quốc. Còn Đài Loan kiên cường nhưng không có cơ hội với Triều Tiên.

Dự đoán Triều Tiên thắng hai bàn cách biệt.