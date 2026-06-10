MU hiện thực hóa lời khuyên của Casemiro 10/06/2026 10:29

(PLO)- Casemiro đã đưa ra lời khuyên cho MU và "quỷ đỏ" đã thực hiện điều đó.

Casemiro đã đưa ra lời khuyên cho MU về việc nên chiêu mộ ai để thay thế anh trong mùa hè này, khi HLV Michael Carrick đang lên kế hoạch tăng cường tuyến giữa sau khi "quỷ đỏ" thành Manchester giành quyền tham dự Champions League mùa tới.

Trước khi rời Old Trafford, Casemiro đã đưa ra lời khuyên cho Manchester United về người kế nhiệm mình. Theo các nguồn tin từ Brazil, Casemiro đề xuất ngôi sao Ederson của Atalanta. Tiền vệ đồng hương Brazil với Casemiro này dự kiến ​​sẽ gia nhập đội hình của Michael Carrick với mức giá lên tới 39 triệu bảng Anh.

Trong khi đó, hợp đồng của Casemiro với MU sẽ hết hạn vào cuối tháng này sau khi anh nói lời tạm biệt với người hâm mộ vào tháng 5, kết thúc bốn mùa giải gắn bó tại Old Trafford. Cựu sao của Real Madrid Casemiro có một số giai đoạn khó khăn ở Premier League nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp MU có vé dự Champions League khi "quỷ đỏ" kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba Premier League, qua đó định hình lại nhận thức về thời gian anh ở câu lạc bộ.

Casemiro muốn người đồng hương Brazil là Ederson thay thế anh tại MU. ẢNH: Jordan Bank/Mirror

Việc tăng cường tuyến giữa của MU là ưu tiên hàng đầu của Carrick và bộ phận tuyển quân khi Manuel Ugarte cũng dự kiến ​​sẽ ra đi. Theo các nguồn tin từ Brazil, Atalanta và MU đã lên lịch một cuộc gặp "quan trọng" để hoàn tất các khía cạnh còn lại của thương vụ chuyển nhượng cầu thủ được Casemiro ủng hộ.

Tuy nhiên, Manchester United có thể phải chờ đợi lâu hơn ​​để hoàn tất thương vụ chiêu mộ Ederson. Ederson, 26 tuổi dự kiến ​​sẽ gia nhập Manchester United trước mùa giải, nhưng anh đã được triệu tập muộn vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Ederson hiện đã sát cánh cùng Casemiro dưới thời HLV Carlo Ancelotti, và trận chung kết World Cup 2026 diễn ra sau trận giao hữu đầu mùa giải của MU.

Thương vụ này có thể được hoàn tất trong thời gian diễn ra World Cup, tuy nhiên điều này đòi hỏi sự hợp tác từ cả cầu thủ và Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF). Mặc dù Manchester United đã đạt được thỏa thuận hợp đồng bốn năm với Ederson kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, nhưng vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết.

Cựu tiền vệ của Corinthians và Fortaleza, người chỉ mới có ba lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil, vẫn cần phải hoàn tất cuộc kiểm tra y tế và ký các giấy tờ cần thiết để hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Old Trafford. Một kịch bản khả thi hơn hiện nay là Ederson sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế và hoàn tất mọi thủ tục còn lại sau khi chiến dịch World Cup của Brazil kết thúc.

Ederson gia nhập Manchester United từ Atalanta. ẢNH: Marco Canoniero/LightRocket

Sau đó, Ederson sẽ được nghỉ hè trước khi bắt đầu mùa giải mới cùng MU. Ederson không phải là bản hợp đồng duy nhất của MU ở hàng tiền vệ. Ngôi sao của Newcastle, Sandro Tonali và Mateus Fernandes của West Ham đều được nhắc đến như những mục tiêu chuyển đến Old Trafford.

Manchester United coi phương án thứ hai là một "lựa chọn rất khả thi" sau khi West Ham xuống hạng Championship. Tuy nhiên, "quỷ đỏ" thành Manchester vẫn có thể phải cạnh tranh với Real Madrid. Thương vụ Tonali có thể khó khăn hơn, khi Newcastle định giá tiền vệ người Ý này ở mức 100 triệu bảng Anh.