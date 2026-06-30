Argentina đang gặp vấn đề với Messi 30/06/2026 07:09

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài bình luận của tờ Mirror (Anh). Tuyển Argentina đã khởi đầu mỹ mãn tại World Cup 2026 khi lần đầu tiên trong lịch sử có 3 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng World Cup, lần lượt 3-0 trước Algeria, 2-0 trước Áo và 3-1 trước Jordan, trong đó Lionel Messi đến 6 bàn thắng, nhưng câu hỏi đặt ra là, điều gì sẽ xảy ra với nhà đương kim vô địch thế giới nếu ngôi sao của họ bị chấn thương?

Viễn cảnh Lionel Messi dính chấn thương và phải rút khỏi World Cup 2026 là điều mà không ai, ngoại trừ Cristiano Ronaldo, dám nghĩ đến. Điều đó sẽ khiến HLV Lionel Scaloni, toàn bộ đội tuyển Argentina và hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới rùng mình.

Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ tại World Cup lần này hơn bất kỳ ai khác. Siêu sao vừa bước sang tuổi 39 vào ngày 24-6 vừa qua đã viết tiếp lịch sử với những màn trình diễn đỉnh cao tại World Cup 2026. Đó là minh chứng sống cho thấy tuổi tác chỉ là một con số. Nhưng chính những con số đã làm dấy lên những câu hỏi về việc tuyển Argentina có thực sự là ứng cử viên vô địch một lần nữa.

Thẳng thắn mà nói, đội tuyển Argentina của HLV Lionel Scaloni không có một hệ thống nào cả, bởi Lionel Messi chính là hệ thống đó. ẢNH: MIRROR

Lionel Messi đã ghi 6/8 bàn thắng cho đội của mình tại giải đấu cho đến nay. Và có ý kiến ​​cho rằng, miễn là M10 vẫn khỏe mạnh và phong độ cao, HLV Scaloni thậm chí không cần đến dàn cầu thủ hỗ trợ, bởi vì đội trưởng tuyển Argentina quá xuất sắc.

Nhưng liệu Scaloni đã có kế hoạch trước mắt nào nếu điều không may xảy ra là ông phải tiếp tục World Cup mà không có Messi? Ngay cả Messi cũng thừa nhận anh đang dần cạn kiệt năng lượng. Sau trận thắng Áo 2-0, chính Messi lên tiếng thừa nhận, "Tôi mệt mỏi và gần như kiệt sức".

Khi đó, trách nhiệm duy trì chiến thắng cho tuyển Argentina sẽ đặt lên vai Lautaro Martinez và Julian Alvarez. Martinez không tạo dấu ấn khi đá chính cùng Messi trong trận thắng Áo, nhưng anh ghi 1 bàn trong chiến thắng trước Jordan, trận đấu mà Messi ngồi dự bị để được nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng knock-out sắp tới. Trong khi đó, Alvarez đang phải đối mặt với những đồn đoán lớn về tương lai của mình tại CLB.

Liệu Martinez và Alvarez có đủ khả năng giúp Argentina chinh phục thế giới một lần nữa? Điều đó dường như là không thể. Trong khi đó, các đội tuyển như Pháp và Tây Ban Nha ít phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Kylian Mbappe là ngôi sao sáng của đội bóng dưới thời Didier Deschamps, còn Lamine Yamal là cũng giữ vai trò tương tự ở tuyển Tây Ban Nha. Nhưng chỉ cần nhìn vào những lựa chọn tấn công khác của cả hai cường quốc bóng đá này, Argentina lại càng trở nên lu mờ hơn.

Argentina là một đội bóng dày dạn kinh nghiệm với hàng công mạnh mẽ nhưng chỉ cần họ bị dẫn trước một bàn, đó sẽ là một vấn đề lớn. Và không thể phủ nhận một sự thật rằng đội bóng này vẫn tiếp tục xoay quanh một người duy nhất. Thậm chí nó còn được gọi bằng một cái tên: Messidependencia (Sự phụ thuộc vào Messi).

Messi đã ghi 5 bàn thắng tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Zlatan Ibrahimovic đã tóm tắt tầm ảnh hưởng không ngừng của Messi một cách xuất sắc nhất khi anh nói: "Messi không chỉ là cầu thủ giỏi nhất của Argentina. Anh ấy là cả hệ thống của Argentina. Anh ấy là sự tự tin của họ. Anh ấy là niềm tin của họ. Anh ấy là lý do khiến mọi đồng đội bước ra sân với suy nghĩ rằng điều không thể cũng có thể xảy ra. Sự vĩ đại không phải là khi mọi thứ phụ thuộc vào bạn, mà là khi mọi người trở nên tốt hơn nhờ có bạn".

Argentina không cần phải nhắc lại về đặc ân mà việc sở hữu Lionel Messi mang lại cho họ. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó, nếu không có đặc quyền đó, Argentina còn lại bao nhiêu phẩm chất và tầm ảnh hưởng để tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương World Cup của mình?