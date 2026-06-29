Đức - Paraguay: Xe tăng đối đầu bức tường thành vững chắc 29/06/2026 09:53

World Cup 2026 đã bước vào vòng loại trực tiếp bằng trận thắng 1-0 của chủ nhà Canada trước Nam Phi vào hôm nay 29-6. Một trong những trận đấu hấp dẫn tiếp theo là cuộc đối đầu giữa tuyển Đức và Paraguay tại Sân vận động Boston vào lúc 3 giờ 30 ngày mai 30-6.

Tuyển Đức đứng đầu bảng E, kết thúc với 6 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, Paraguay, đội xếp thứ ba bảng D, giành quyền vào vòng tiếp theo nhờ suất vé vớt giành cho đội xếp thứ ba xuất sắc. Đức tiếp tục truyền thống là đội bóng hàng đầu ở mọi giải đấu lớn, như World Cup lần này. "Cỗ xe tăng" đã giành được hai chiến thắng liên tiếp, dù để thua trận đấu cuối cùng của vòng bảng

Trong khi đó, Paraguay, đội bóng có biệt danh La Albirroja, đang trên đà thăng tiến, sau khi thua đội chủ nhà Mỹ trong trận đấu đầu tiên, họ đã giành được một chiến thắng và một trận hòa. Vậy đội nào sẽ giành chiến thắng và đi tiếp?

Đức và Paraguay, ai sẽ đi tiếp vào vòng tiếp theo. ẢNH: BOLA

Đức đã gây ấn tượng trong hai trận đấu mở màn World Cup 2026 trước Curacao (thắng 7-1) và Bờ Biển Ngà (2-1), ghi được chín bàn thắng trong cả hai trận thắng; sáu điểm đó đã giúp họ chắc chắn giành vé vào vòng 32 đội trước trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Tuy nhiên, thất bại 2-1 trước Ecuador ở trận đấu trước là một nỗi thất vọng lớn của tuyển Đức, vì vậy đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann sẽ bước vào trận đấu này với gánh nặng của trận thua đó. Trước khi giải đấu bắt đầu, đội tuyển Đức không được đánh giá cao là ứng cử viên vô địch, và đến thời điểm này họ vẫn được xem là một "chú ngựa ô". Nếu vượt qua được Paraguay, Đức có thể đối đầu với Pháp ở vòng 16 đội.

Paraguay có truyền thống gây bất ngờ cho các đội bóng mạnh tại World Cup. Đội hình của HLV Gustavo Alfaro đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận hòa không bàn thắng với Úc, trong khi bước ngoặt đưa Paraguay vào vòng 32 đội là trận thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Việc đánh bại Đức là một thử thách khó khăn đối với đội bóng có biệt danh La Albirroja. Tuy nhiên, Paraguay có lối chơi kiên cường, đặc biệt là sự vững chắc của hàng phòng ngự làm nền tảng cho hi vọng hạ được "cỗ xe tăng" Đức.

Đức sẽ thiếu vắng ngôi sao số 1 ở hàng thủ Nico Schlotterbeck, người dính chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng trong trận đấu với Bờ Biển Ngà. Antonio Rudiger sẽ trở lại vị trí trung vệ bên cạnh Jonathan Tah. Nathaniel Brown đã vắng mặt trong trận đấu trước đó với Ecuador do chấn thương cơ, nhưng hậu vệ trái này dự kiến ​​sẽ đá chính trong trận gặp Paraguay. Về hàng công của đội tuyển Đức, HLV Julian Nagelsmann nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng bộ ba Kai Havertz, Florian Wirtz và Jamal Musiala.

Đức vẫn được đánh giá là mạnh hơn Paraguay. ẢNH: EPA

Trong khi đó, ở đội tuyển Paraguay, Diego Gomez sẽ vắng mặt do bị treo giò sau khi nhận thẻ vàng thứ hai trong giải đấu ở trận gặp Úc trước đó. Miguel Almiron sẽ trở lại đội hình sau khi mãn hạn án treo giò vì thẻ đỏ do hành động "bịt miệng" nói gì đó với cầu thủ đối phương trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của Omar Alderete và Ramon Sosa vẫn đang được theo dõi. Trên hàng tấn công, Gabriel Avalos dự kiến ​​sẽ trở lại vị trí tiền đạo, được hỗ trợ bởi tiền vệ kiến ​​tạo có khả năng di chuyển linh hoạt Julio Enciso.

Đội hình dự kiến của hai đội

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz

HLV: Julian Nagelsmann

Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso

HLV: Gustavo Alfaro