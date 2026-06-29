MU đấu Newcastle mua siêu sao World Cup giá 73 triệu bảng 29/06/2026 08:59

Newcastle có thể buộc phải tham gia thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ một tiền vệ mới, khi Bruno Guimaraes và Sandro Tonali đang nổi lên như những mục tiêu của Arsenal và Tottenham. Theo đó, Newcastle đã đưa mục tiêu của MU là Felix Nmecha vào danh sách rút gọn trong kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ.

Đội bóng vùng Merseyside có nguy cơ mất cả Bruno Guimaraes và Sandro Tonali vào mùa hè này do chuyển sang các đối thủ tại Premier League. Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Tottenham được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Tonali, trong khi Arsenal vừa bị Newcastle từ chối lời đề nghị mua Guimaraes. Do đó, Newcastle đang lên kế hoạch dự phòng và có thể vượt mặt Manchester United.

Theo tờ Mail (Anh), Nmecha, 25 tuổi, là một trong những tiền vệ đang được cân nhắc tại St James' Park. Tờ báo này cũng cho biết thêm cầu thủ người Đức đã nằm trong tầm ngắm của HLV Eddie Howe trong nhiều năm qua.

Hiện đang tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Đức, Nmecha đã đá chính cả ba trận vòng bảng, ghi được một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo. Nmecha có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 73,5 triệu bảng Anh với Borussia Dortmund, đội bóng đã chiêu mộ anh từ Wolfsburg, một CLB khác thuộc Bundesliga, vào năm 2023.

Nmecha là mục tiêu của cả MU và Newcastle. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trước đó, Nmecha đã có 14 năm gắn bó với Manchester City, trong đó có ba lần ra sân cho đội một dưới thời HLV Pep Guardiola. Em trai của anh, Lukas, cũng từng khoác áo Manchester City khi còn trẻ và hiện đang chơi cho Leeds United.

Nmecha còn hợp đồng với Dortmund đến năm 2030, sau khi ký hợp đồng dài hạn mới hồi tháng 3 trước khi giúp đội bóng của Niko Kovac cán đích ở vị trí thứ hai Bundesliga và giành vé dự Champions League. Nhưng điều đó không ngăn cản những đồn đoán về tương lai của anh, đặc biệt là sau khi Đức đứng đầu bảng World Cup và giành quyền vào vòng 32 gặp Paraguay.

Là một tiền vệ box-to-box, Nmecha thích dâng cao tấn công và tung ra những cú sút, ghi được 6 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo ở mùa giải trước. Chiều cao 1m90 của Nmecha giúp anh thường thắng các pha tranh chấp trên không và phá vỡ lối chơi của đối phương.

Từng chuyển đến Manchester khi còn nhỏ, Nmecha có lẽ sẽ không gặp khó khăn gì khi hòa nhập trở lại cuộc sống ở Anh. Được nuôi dưỡng bởi người cha gốc Nigeria và người mẹ gốc Đức, Nmecha đã đón nhận tất cả các nền văn hóa mà mình từng trải nghiệm.

"Ở Nigeria, văn hóa gắn liền với ẩm thực, niềm vui, thậm chí cả tư duy kinh doanh và tính kỷ luật", Nmecha chia sẻ với tạp chí SW, "Còn Đức cũng rất kỷ luật, có những giá trị và đạo đức tốt. Về phía Anh, tôi nghĩ nhiều người Anh rất cởi mở trong giao tiếp, thích cười đùa và cũng rất chăm chỉ".