Người hùng của Canada ở World Cup 2026 khóc nức nở nhớ về cha mẹ đã mất 29/06/2026 09:35

Người hùng Stephen Eustaquio đã rơi nước mắt sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp Canada giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Bàn thắng ở phút bù giờ 90+2 của Eustaquio đã ấn định chiến thắng 1-0 cho Canada trước Nam Phi. Đội chủ nhà World Cup 2026 tiến vào vòng 16 đội gặp Morocco hoặc Hà Lan tại Houston vào ngày 5-7.

Trong một trận đấu thiếu chất lượng thực sự, cầu thủ 29 tuổi Eustaquio đã tung cú sút mạnh mẽ từ rìa vòng cấm vào phút thứ hai của thời gian bù giờ tại Sân vận động Los Angeles (Mỹ) ghi bàn duy nhất trận đấu. Và khi phát biểu sau trận đấu, Eustaquio đã rơi nước mắt khi nhớ về cha mẹ mình. Mẹ của anh qua đời năm 2023 vì bệnh ung thư não, và cha anh mất một năm sau đó vì nhồi máu cơ tim.

"Tất cả những gì tôi làm đều vì gia đình, vì bố mẹ, vì bạn gái, vì con gái tôi", Stephen Eustaquio chia sẻ với giọng xúc động, "Vì bạn bè tôi ở quê nhà. Vì tất cả mọi người".

Người hùng của tuyển Canada Eustaquio bật khóc trả lời phỏng vấn sau trận đấu. ẢNH: MIRROR

Nói thêm về chiến thắng giúp Canada lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng 16 đội World Cup, tiền vệ Eustaquio nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để giành được chiến thắng này. Chúng tôi thực sự muốn dành tặng chiến thắng này cho tất cả người dân Canada.

Chúng tôi luôn tin tưởng, luôn cố gắng và tôi không thể tưởng tượng được kết quả sẽ như thế nào. Tôi nghĩ đó là một bàn thắng tuyệt vời, nhưng khi tôi sút, tôi cảm thấy mọi người đều sút cùng tôi. Họ đã tiếp cho tôi một chút lực và bóng đã đi vào lưới. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc".

Nói về niềm tin của đội tuyển Canada, Stephen Eustaquio cho biết, "Nó bắt đầu khi chúng tôi vượt qua vòng bảng. Tôi nghĩ rằng khi bước vào vòng loại trực tiếp của World Cup, niềm tin đóng một vai trò rất lớn. Giờ thì chúng tôi sẽ gặp Morocco hoặc Hà Lan ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Và biết đâu đấy, vào một ngày đẹp trời, chúng tôi có thể làm nên chuyện. Có lẽ chất lượng trận đấu sẽ không được tốt, nhưng nếu chúng tôi giữ vững niềm tin và tiếp tục nỗ lực, mọi chuyện có thể sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho chúng tôi".

HLV Jesse Marsch của Canada ăn mừng chiến thắng lịch sử tại World Cup 2026. ẢNH: FIFA

Trong khi đó, HLV trưởng của Canada, Jesse Marsch, cho biết: "Chúng tôi biết trận đấu đôi khi sẽ trở nên khá hỗn loạn vì Nam Phi thích chơi ở những khoảng trống và đôi khi, trong những pha phản công, họ rất khó đối phó.

Chúng tôi đã cố gắng duy trì cấu trúc đội hình và liên tục nâng cao trình độ trận đấu. Các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, tích lũy sức mạnh và xem liệu chúng tôi có thể trừng phạt Nam Phi vào một thời điểm nào đó hay không. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội trong suốt trận đấu, nhưng không đủ sắc bén.

Rồi đến lượt Steph (Stephen Eustaquio), tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ sút trúng đích và cho chúng tôi một cơ hội. Cậu ấy ghi bàn. Tôi không thể không nghĩ đến tất cả những nỗ lực mà các chàng trai này đã bỏ ra. Họ là những anh hùng của Canada, đó là điều tôi nói với họ khi kết thúc trận đấu. Giờ họ là những anh hùng Canada rồi. Tôi rất vui mừng cho họ".