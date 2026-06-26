Ông Trần Anh Tiến làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 26/06/2026 10:21

(PLO)- Ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Trần Anh Tiến.

Ông Tiến hiện là Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Anh Tiến là Thạc sỹ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Với nhân sự vừa được bổ nhiệm, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện nay gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đặng Xuân Phong và năm Phó Chủ nhiệm là các ông, bà: Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường, Đôn Tuấn Phong, Trần Anh Tiến.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng (bao gồm cả các Phó Thủ tướng).

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ.

Cơ quan này cũng thực hiện chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp, truyền thông phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cung cấp thông tin cho công chúng; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.