Thủ tướng bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 08/04/2026 17:07

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Đôn Tuấn Phong sinh năm 1970, quê quán xã Quốc Oai, TP Hà Nội; là Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quy hoạch phát triển, Cử nhân tiếng Anh.

Ông Đôn Tuấn Phong là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trước khi được được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đôn Tuấn Phong đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu (EP).

Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong (sinh năm 1972, quê ở Phú Thọ), Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.