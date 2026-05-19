13 đảng viên Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhận Huy hiệu Đảng 19/05/2026 19:48

(PLO)- Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM có 13 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5.

Chiều 19-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5-2026.

Dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM có 13 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với 1 đảng viên.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM gửi lời chúc mừng đến các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Bà cũng mong muốn luôn giữ tấm lòng sắt son, khắc ghi lời thề kiên trung với Đảng, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Buổi lễ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Theo Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Lê Thị Hồng Nga, đây là dịp để cán bộ, đảng viên của Đảng bộ soi rọi chính mình, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Đảng bộ và mỗi cấp ủy để tư tưởng của Người mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi.

Trong số những đảng viên nhận Huy hiệu Đảng có ông Nguyễn Đức Chí, vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hiện là đảng viên Đảng bộ Đoàn Luật sư TP.HCM, thuộc Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Bên cạnh đó, còn có bà Tô Nguyệt Nga nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM - nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng...