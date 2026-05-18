Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu đến đảng viên cao tuổi 18/05/2026 17:35

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng cụ Nguyễn Văn Thơ tại nhà riêng.

Chiều 18-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã trao Huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng, đợt ngày 19-5 cho đảng viên Nguyễn Văn Thơ, năm nay 101 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); hiện là đảng viên chi bộ khu phố 83, Đảng bộ phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Gia đình cho biết cụ Nguyễn Văn Thơ được chăm sóc tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở xã Bình Mỹ. Khi biết được nhận huy hiệu đảng dịp sinh nhật Bác Hồ, cụ Thơ bày tỏ mong muốn được nhận tại nhà. Trung tâm đã hỗ trợ, bố trí xe đưa cụ về nhà người con trai út ở phường Hiệp Bình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã trao Huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng, đợt ngày 19-5 tặng đảng viên Nguyễn Văn Thơ.

Tại buổi trao huy hiệu Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đảng viên Nguyễn Văn Thơ trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM ân cần thăm hỏi về sức khỏe, sinh hoạt thường ngày của cụ Thơ và chúc cụ trường thọ, sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần của gia đình.

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn gửi lời chúc mừng đến cụ Nguyễn Văn Thơ.

Cụ Nguyễn Văn Thơ từng là đoàn viên công đoàn và thanh niên tiền phong Đakao Sài Gòn.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công (tháng 9-1945), cụ Thơ trở về địa phương, tham gia các hoạt động công đoàn, sau đó làm quản lý xí nghiệp, doanh nghiệp tại Hà Nam, Nam Định. Cụ từng giữ chức Phó trưởng ban công nghiệp Tỉnh ủy Nam Hà, Phó chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Nam Định. Năm 1989, cụ nghỉ hưu hưởng chế độ.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo phường chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Thơ.

Suốt quá trình công tác, cụ đã được khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 3; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy hiệu vì sự nghiệp của Tổ chức Công đoàn…

Sau đó, ông Lê Quốc Phong đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu (Lê Thị Bình), nguyên Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu (Lê Thị Bình).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tình hình đời sống bà Lê Thị Vĩnh Cửu và người thân trong gia đình. Ông chúc đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu sống vui, sống khỏe cùng con cháu; mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình – con dâu của đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu, đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã dành thời gian đến dự, trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu và chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân chia sẻ đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với gia đình, phần thưởng cao quý ghi nhận chặng đường cống hiến, sự kiên trung, son sắt với Đảng và cách mạng.

Bà Lê Thị Vĩnh Cửu sinh năm 1928; từng tham gia cách mạng từ rất sớm, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong phong trào phụ nữ, Mặt trận Việt Minh. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, bà từng là Tổ trưởng, Hội trưởng Phụ nữ Cứu quốc hộ 2; Thư ký Mặt trận Việt Minh; Bí thư chi bộ 2 phụ trách Phụ nữ Cứu Quốc hộ 2 và Mặt trận Việt Minh; giữ nhiều vị trí tại Quận ủy quận 4, Ban Phụ vận Đô thị Sài Gòn - Gia Định, Ban Phụ vận đô thị thuộc Đặc khu ủy Sài Gòn.

Bà nhiều lần bị địch bắt, giam giữ tại các nhà giam Chí Hòa, Thủ Đức, Tân Hiệp, Đề lao Gia Định và Côn Đảo nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, tiếp tục hoạt động cách mạng sau khi được trả tự do.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục tham gia công tác tại quận 2, quận 1 và sau đó là Trưởng Phòng Thương binh và Xã hội quận 1. Từ năm 1982 đến nay, bà nghỉ hưu, tiếp tục sinh hoạt Đảng tại địa phương, giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên.

*Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt ngày 19-5) đến ông Trần Hữu Khối (104 tuổi), ngụ phường Thạnh Mỹ Tây.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng ông Trần Hữu Khối tại nhà riêng.

Ông Đặng Minh Thông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Trần Hữu Khối và bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến, đóng góp của ông trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, công tác và xây dựng đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt ý nghĩa, thể hiện sự ghi nhận sâu sắc của Đảng đối với những đảng viên có quá trình cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông chúc mừng đảng viên cùng gia đình.

Ông chúc đảng viên Trần Hữu Khối tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống, sức khỏe và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đảng viên cao tuổi.

Ông Trần Hữu Khối sinh năm 1922; quê quán xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp. Ông từng là cán bộ Ban Tuyên truyền huyện Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho; Tổng Thư ký Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Mỹ Tho; cán bộ Tuyên huấn rồi đi tập kết ra Bắc tại Phân biên Khu ủy miền Đông Nam bộ; cán bộ cải cách ruộng đất đợt 4 và đợt 5 ở tỉnh Hải Dương; giảng dạy Trường Đại học Nông nghiệp I thành phố Hà Nội; Ủy viên Ban Nông nghiệp của Tỉnh ủy Tây Ninh.

Từ tháng 9-1975 đến 9-1982: ông là Trưởng Ban lãnh đạo Trường Đại học Nông nghiệp và là Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp IV TPHCM. Tháng 10-1982, ông nghỉ hưu theo chế độ, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.