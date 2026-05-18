Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh 18/05/2026 16:47

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng niệm để bày tỏ lòng biết ơn với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí hàng triệu trái tim người dân Việt Nam đang hướng đến chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), chiều 18-5, tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham gia đoàn đại biểu gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia chương trình còn có đoàn công tác đến từ thủ đô Vientiane và tỉnh Bolikhamxay, Lào.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ và dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tượng đài Bác Hồ và Quảng trường Hồ Chí Minh được xây dựng vào năm 2000, khánh thành vào ngày 19-5-2003, đúng dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quảng trường Hồ Chí Minh là công trình kiến trúc đặc sắc, thể hiện tấm lòng kính yêu của người dân Nghệ An và nhân dân cả nước đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tượng đài Bác Hồ và Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Tiếp sau đó, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền Chung Sơn, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Tọa lạc tại phía nam núi Chung, đền Chung Sơn là công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh dòng họ Nguyễn Sinh. Không chỉ là không gian thờ tự trang nghiêm, nơi đây còn mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, trở thành một điểm dừng chân ý nghĩa trong hành trình về thăm quê Bác.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn thỉnh chuông tại đền Chung Sơn. Ảnh: VGP

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại đền Chung Sơn. Ảnh: VGP

Việc xây dựng đền thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của người dân Nghệ An, đồng thời là minh chứng sống động cho truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Cũng trong chiều 18-5, đoàn đại biểu đã đến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ vĩ đại, Người anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân; tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".